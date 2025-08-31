Buteur hier avec Grenoble face à l’ASSE, Yadaly Diaby est un enfant de Saint-Etienne. Et pas peu fier de son coup !

L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul hier contre Grenoble (1-1). Dans un Chaudron à guichets fermés, les Verts ont mené grâce à un but de Nadé et ils ont eu deux balles de 2-0, via Cardona, mais Grenoble est parvenu à arracher un point grâce à un but inscrit à l’entame du dernier quart d’heure par Yadaly Diaby, fraichement entré en jeu.

Diaby a grandi à Saint-Etienne

A 25 ans, Diaby a sauté plus haut que Ferreira pour inscrire son premier but sous le maillot du GF 38, depuis son arrivée en Isère en février dernier. Un but dont il se rappellera puisqu’il est originaire de Saint-Etienne. Passé par Jeunesse Sud, devenu Sainté United, le Franco-guinéen est un enfant de La Cotonne, quartier de Saint-Etienne. Il avait ensuite porté les couleurs d’Andrézieux, puis de Clermont Foot. « Je suis content d’avoir aidé l’équipe », a-t-il commenté hier. Avant de dire, dans un sourire, à une vieille connaissance croisée à son passage en zone mixte. « T’as vu, je suis venu vous empêcher de prendre les trois points. Je suis revenu à « Sainté » pour vous punir ! » Le tout dans un grand éclat de rire. Content, Diaby. Et il avait de quoi !