ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts

Joao Ferreira estime que l’ASSE ne doit pas se voir plus belle qu’elle ne l’est en ce début de saison…

L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul hier contre Grenoble (1-1). Dans un Chaudron à guichets fermés, les Verts ont mené grâce à un but de Nadé et ils ont eu deux balles de 2-0, via Cardona, mais Grenoble est parvenu à arracher un point grâce à un but inscrit à l’entame du dernier quart d’heure par Yadaly Diaby, fraichement entré en jeu.

Attention à l’excès de confiance à l’ASSE

Auteurs d’une prestation décevante, les Verts n’ont pas enflammé leur public comme contre Rodez (4-0) et ce match nul fait suite à une victoire laborieuse à Boulogne-sur-Mer (1-0). Venu livrer ses sentiments après la rencontre, Joao Ferreira n’a pas caché sa frustration. « C’est dommage, on avait le match en main, mais nous avons été un peu trop confiants et on a laissé des opportunités à Grenoble », a commenté le Portugais. Avant d’ajouter : « Il faut faire attention à l’excès de confiance. Les équipes en face de nous auront des armes et donneront tout pour faire un résultat contre nous. Il faut qu’on apprenne à tuer les matchs pour verrouiller les résultats. » A méditer…