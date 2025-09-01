Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Tout était prêt. Rennes et Monaco s’étaient entendus, le montant du transfert dépassait les 15 millions d’euros. Les supporters bretons retenaient leur souffle, impatients d’accueillir un remplaçant de poids pour combler le départ d’Arnaud Kalimuendo. Mais dans une fin de mercato qui tient du thriller, rien ne s’est passé comme prévu : Breel Embolo n’a finalement pas pris l’avion pour la Bretagne, plongeant tout l’écosystème rennais dans l’incertitude la plus totale.

Les dessous de l’accord entre Rennes et Monaco

Cet été, le Stade Rennais cherchait un vrai leader offensif pour relancer son attaque après avoir tourné la page Kalimuendo. Breel Embolo coche toutes les cases : expérience, puissance, sens du but, avec 22 réalisations et 13 passes décisives en 89 rencontres sous les couleurs monégasques. Sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en 2026, le buteur suisse semblait sur le départ, prêt à relever un nouveau challenge après avoir affiché sa volonté de changer d’air.

Les discussions entre Rennes et Monaco se sont accélérées ces derniers jours, débouchant sur un accord quasi définitif pour un transfert à hauteur de 15 millions d’euros. La piste paraissait si concrète que certains suivaient de près le scénario menant à une arrivée imminente d’Embolo au sein de l’effectif rennais. Mais rien ne se passe jamais comme prévu en football…

Breel Embolo : une décision qui fait attendre tout le monde

Alors que tout semblait réglé, le retournement s’est produit : Embolo, joueur reconnu pour ses choix réfléchis et ses envies d’ailleurs, hésite toujours. Le Suisse de 28 ans, suivi un temps par l’AC Milan et tenté par une aventure au Moyen-Orient, n’a pas encore tranché. Ses 77 sélections internationales témoignent de son expérience, mais aussi de ses ambitions.

Son profil polyvalent d’avant-centre ou d’ailier, ses 97 buts inscrits sur la scène européenne, tout le destinait à s’imposer en Ligue 1 sous le maillot rennais. Pourtant, à l’heure d’embarquer, Embolo laisse planer le doute : faut-il choisir le défi rennais, miser sur un autre projet à l’étranger, ou répondre aux sollicitations qui affluent alors qu’un nouveau club vient de s’immiscer dans la bataille ? Le suspense reste entier, comme le précise un récent point sur l’accord entre Monaco et Rennes.

Les alternatives pour Rennes à quelques heures de la clôture

Dans cet imbroglio, la direction du SRFC ne veut pas se retrouver sans solution. Le souvenir encore frais de l’échec du dossier Conrad Harder – prometteur attaquant du Sporting qui s’est finalement engagé au Portugal – pousse Rennes à multiplier les plans de secours pour ne pas rater sa cible offensive.

Lucas Stassin , déjà approché par le club breton et relancé en urgence

, déjà approché par le club breton et relancé en urgence Autres pistes étudiées après le coup d’arrêt dans les négociations monégasques

Le club, qui a déjà sécurisé l’arrivée d’Estéban Lepaul pour renforcer la ligne d’attaque, se retrouve sous pression. Chaque minute compte, chaque option est désormais sur la table pour éviter de revivre le scénario frustrant du dossier Harder.