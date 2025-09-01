Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !
Louis Chrestian
1 septembre 2025

Tout était prêt. Rennes et Monaco s’étaient entendus, le montant du transfert dépassait les 15 millions d’euros. Les supporters bretons retenaient leur souffle, impatients d’accueillir un remplaçant de poids pour combler le départ d’Arnaud Kalimuendo. Mais dans une fin de mercato qui tient du thriller, rien ne s’est passé comme prévu : Breel Embolo n’a finalement pas pris l’avion pour la Bretagne, plongeant tout l’écosystème rennais dans l’incertitude la plus totale.

Les dessous de l’accord entre Rennes et Monaco

Cet été, le Stade Rennais cherchait un vrai leader offensif pour relancer son attaque après avoir tourné la page Kalimuendo. Breel Embolo coche toutes les cases : expérience, puissance, sens du but, avec 22 réalisations et 13 passes décisives en 89 rencontres sous les couleurs monégasques. Sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en 2026, le buteur suisse semblait sur le départ, prêt à relever un nouveau challenge après avoir affiché sa volonté de changer d’air.

Les discussions entre Rennes et Monaco se sont accélérées ces derniers jours, débouchant sur un accord quasi définitif pour un transfert à hauteur de 15 millions d’euros. La piste paraissait si concrète que certains suivaient de près le scénario menant à une arrivée imminente d’Embolo au sein de l’effectif rennais. Mais rien ne se passe jamais comme prévu en football…

Breel Embolo : une décision qui fait attendre tout le monde

Alors que tout semblait réglé, le retournement s’est produit : Embolo, joueur reconnu pour ses choix réfléchis et ses envies d’ailleurs, hésite toujours. Le Suisse de 28 ans, suivi un temps par l’AC Milan et tenté par une aventure au Moyen-Orient, n’a pas encore tranché. Ses 77 sélections internationales témoignent de son expérience, mais aussi de ses ambitions.

Son profil polyvalent d’avant-centre ou d’ailier, ses 97 buts inscrits sur la scène européenne, tout le destinait à s’imposer en Ligue 1 sous le maillot rennais. Pourtant, à l’heure d’embarquer, Embolo laisse planer le doute : faut-il choisir le défi rennais, miser sur un autre projet à l’étranger, ou répondre aux sollicitations qui affluent alors qu’un nouveau club vient de s’immiscer dans la bataille ? Le suspense reste entier, comme le précise un récent point sur l’accord entre Monaco et Rennes.

Les alternatives pour Rennes à quelques heures de la clôture

Dans cet imbroglio, la direction du SRFC ne veut pas se retrouver sans solution. Le souvenir encore frais de l’échec du dossier Conrad Harder – prometteur attaquant du Sporting qui s’est finalement engagé au Portugal – pousse Rennes à multiplier les plans de secours pour ne pas rater sa cible offensive.

  • Lucas Stassin, déjà approché par le club breton et relancé en urgence
  • Autres pistes étudiées après le coup d’arrêt dans les négociations monégasques

Le club, qui a déjà sécurisé l’arrivée d’Estéban Lepaul pour renforcer la ligne d’attaque, se retrouve sous pression. Chaque minute compte, chaque option est désormais sur la table pour éviter de revivre le scénario frustrant du dossier Harder.

AS MonacoLigue 1Stade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
Ligue 1...

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille

Par Louis Chrestian
Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?
Juventus Turin...

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?

Par Louis Chrestian
Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard
Ligue 1...

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard

Par Louis Chrestian
Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !
AS Monaco...

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Par Louis Chrestian
Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite
Juventus Turin...

Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite

Par Louis Chrestian
Pierre Ekwah en route pour Levante ?
ASSE...

Pierre Ekwah en route pour Levante ?

Par Louis Chrestian
Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !
Ligue 1...

Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !

Par Louis Chrestian
Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !
Ligue 1...

Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !

Par Louis Chrestian
Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…
Ligue 1...

Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…

Par Louis Chrestian
OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !
ASSE...

ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers
Angers SCO...

Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers

Par Laurent Hess
Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l'OL.
Ligue 1...

OL Mercato : Louis-Jean confirme deux arrivées, un 3ème coup dans les tuyaux

Par Alexandre Corboz
Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia

Par Laurent Hess
OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !
OL...

OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !

Par Laurent Hess
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue 1...

OL – OM : Lyon arrache l’Olympico et tient sa revanche, les Tops et les Flops

Par Alexandre Corboz
OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant
OL...

OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant

Par Laurent Hess
OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane
LOSC...

LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane

Par Laurent Hess
OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !
Equipe de France...

OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !
Juventus Turin...

OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)
Angers SCO...

RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)

Par Laurent Hess
ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts
ASSE...

ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau ! - But! Football Club