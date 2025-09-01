À quelques heures de la clôture du marché, le club phocéen a mis toutes ses forces pour faire basculer son mercato dans une autre dimension, en essayant d’attirer Benjamin Pavard. Cette tentative, ambitieuse et inattendue, confirme l’accélération spectaculaire du recrutement marseillais dans la dernière ligne droite.

L’OM multiplie les pistes pour se renforcer

Avec une défense à reconstruire, les dirigeants marseillais ont ouvert plusieurs dossiers majeurs pour étoffer leur effectif. L’intérêt pour le défenseur champion du monde 2018 prouve la volonté de l’OM de s’installer durablement parmi les équipes de tête. Déjà, le club s’était signalé par une activité soutenue sur le marché estival, et voir l’OM toujours intéressé par Benjamin Pavard pour renforcer sa défense n’a rien d’un hasard.

L’Inter Milan ferme la porte à un prêt de Pavard

Mais l’opération n’a pas abouti. Face à la proposition d’un prêt, l’Inter Milan n’a pas hésité à opposer un refus ferme. La formation lombarde n’entendait pas se séparer si facilement de son défenseur, qu’elle considère comme une valeur sûre de son projet sportif. Pour le club italien, seule une offre permanente aurait pu faire bouger les lignes, comme l’avait montré l’épisode du départ acté de Pavard vers l’Inter quelques semaines plus tôt.

Manuel Akanji dans le viseur de l’Inter ?

Manuel Akanji intéresse l’Inter Milan dans ce dernier sprint du mercato, cela pourrait débloquer la porte à une arrivée de Benjamin Pavard à l’OM qui est pour le moment le seul club intéressé.