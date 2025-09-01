L’heure tourne à Marseille. Au cœur d’une dernière journée de mercato déjà survoltée, l’OM tente un coup d’éclat : faire venir Benjamin Pavard.

L’OM multiplie les coups lors de la dernière journée du mercato

Rarement la fin de mercato aura été aussi animée sur la Canebière. Déjà actifs, les dirigeants olympiens enchaînent les dossiers chauds. Trois officialisations sont attendues dans la journée avec Matt O’Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri.

Benjamin Pavard a dit oui : où en sont les négociations ?

C’est la surprise de la journée. Suivi depuis plusieurs semaines, l’international français a tranché : Benjamin Pavard a accepté de rejoindre l’Olympique de Marseille. Reste désormais à convaincre l’Inter Milan, qui n’attendait qu’un bon signal pour discuter.

Pour les dirigeants marseillais, renforcer la défense est le chantier prioritaire. Le profil de Pavard, 29 ans, fait l’unanimité lui qui peut jouer en défense central mais aussi latéral droit.



L’OM proposerait un prêt avec une option d’achat non obligatoire à 15M d’euros, l’OM prendrait donc aucun risque avec ce transfert à la dernière minute mais s’imposerait un gros salaire dans les finances du club cette année.

Inter Milan : prêt, transfert, quelles options pour Pavard ?

Les négociations s’enchaînent et le scénario reste loin d’être figé. L’OM milite pour un prêt avec option d’achat, l’Inter préfère un transfert sec. Mais, dans ce sprint final, chacun sait que le compromis est la clé pour ne pas voir filer une telle opportunité.

Le club lombard, soucieux de trouver une porte de sortie à son défenseur, a cependant ouvert le dialogue. Ce contexte particulier est à suivre de près, tant les discussions autour de Pavard et l’intérêt renouvelé de l’OM animent la journée.

Des négociations en phase finale

L’arrivée de Manuel Akanji à Milan change la donne. Le défenseur suisse de 30 ans, en provenance de Manchester City sous forme de prêt, vient compenser numériquement un probable départ de Pavard. L’accord autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat laisse entrevoir un dénouement imminent pour l’OM.

Akanji, doté d’une solide expérience européenne, rassure l’Inter et pourrait accélérer la libération du Français.