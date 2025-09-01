C’est au tour de Mikayil Faye de quitter le Stade Rennais

Dans l’attente de l’officialisation de l’arrivée de Breel Embolo, le SRFC a annoncé en milieu d’après-midi le départ de Fabian Rieder, transféré à Augsbourg, et ccelui d’Ayenda Sishuba, prêté à Montpellier (L2) sans option d’achat.

Faye rejoint Cremonese

Et ce soir, à moins d’une heure de la fermeture du Mercato, le SRFC dit adieu à Mikayil Faye. Arrivé en Bretagne l’été dernier, l’ancien défenseur du FC Barcelone file en prêt à Cremonese, promu en Serie A. Un prêt assorti d’une option d’achat.