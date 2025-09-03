OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Lucas Hernandez n’a pas caché sa déception en découvrant le transfert de Benjamin Pavard à l’OM. Ironie du sort, le Parisien n’a jamais caché son amour pour Marseille… avant de rejoindre le PSG.

Quand Lucas Hernandez encaisse l’annonce du transfert

Rassemblement à Clairefontaine : l’ambiance est détendue jusqu’à l’annonce qui secoue le vestiaire. Theo Hernandez lâche la bombe : Benjamin Pavard va rallier l’OM. Lucas, aujourd’hui défenseur du PSG, tombe des nues. Il laisse échapper, tête entre les mains : « Il va à Marseille ?! Oh non Ben, pourquoi tu me fais ça… ». L’émotion est sincère, la surprise totale.

L’ironie d’un « Marseillais » à Paris face à l’arrivée de Pavard à Marseille

Ce malaise amuse autant qu’il interpelle. Il y a quelques années, Lucas affichait son affection pour l’OM et reconnaissait que jouer à Paris ne lui serait jamais naturel. Aujourd’hui, c’est lui le Parisien contrarié de voir son ami rejoindre la cité phocéenne. Le football, encore une fois, n’est jamais avare en symboles et clins d’œil inattendus.

Une amitié qui résiste à la rivalité PSG-OM

Pavard et Hernandez ont forgé un lien solide au Bayern Munich et en équipe de France. Ce transfert promet d’intensifier leur confrontation sur les pelouses de Ligue 1, mais Lucas l’assure : leur amitié ne tremblera pas. Rivalité sur le terrain, solidarité en Bleu – la nouvelle donne n’ébranle pas leur complicité.

De Clairefontaine à l’Europe : une histoire de Bleus à suivre

Si l’actualité du vestiaire tricolore vous intrigue, ou pour suivre les aventures des stars françaises à l’étranger, jamais les destins croisés n’ont été aussi savoureux. Les retrouvailles entre Lucas et Pavard, sur fond de PSG-OM, promettent de belles histoires à raconter cette saison.