OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime

Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime
Louis Chrestian
3 septembre 2025

Depuis plusieurs semaines, l’ombre de Paul Pogba plane à nouveau sur l’équipe de France. Après des mois de galère, le champion du monde 2018 se relance sous les couleurs de l’AS Monaco. Mais peut-il déjà prétendre retrouver le maillot tricolore ? Si l’impatience grandit chez les supporters, la prudence est de mise côté staff. Didier Deschamps a d’ailleurs livré un message empreint de retenue, entre espoirs et incertitudes. Une question demeure : reverra-t-on le milieu de terrain en sélection ?

Pogba, une reprise attendue à Monaco

Le retour de Pogba sur les terrains suscite un enthousiasme certain à Monaco. Après une période éprouvante tant physiquement que mentalement, l’ex-milieu de la Juventus et de Manchester United s’astreint à un programme de reprise particulièrement exigeant.

L’Équipe de France espère retrouver son champion du monde

La perspective de revoir Pogba sous le maillot bleu excite autant qu’elle interpelle. L’équipe de France, dont il fut un homme de base dans la conquête du titre mondial en 2018, est aujourd’hui en attente. Son immense expérience (91 sélections, 11 buts) et sa faculté à changer le cours d’un match manquent forcément dans les moments clés.

Didier Deschamps tempère : “Il faudra du temps”

Sollicité sur le sujet, Didier Deschamps a confirmé avoir échangé plusieurs fois avec Pogba depuis son installation sur le Rocher. Mais pour le sélectionneur, la priorité du moment est claire : permettre au joueur de reprendre confiance et sensations, loin de toute précipitation. “Il est tranquille, serein… Le premier objectif, c’est de retrouver le plaisir. J’espère que tout ira bien pour lui. Après… il faudra du temps”, a expliqué Deschamps, optant pour la prudence. Aucune volonté de brûler les étapes, d’autant qu’il l’a déjà démontré dans d’autres dossiers complexes, comme la gestion du cas Rabiot chez les Bleus ces dernières années.

Les prochaines échéances des Bleus

Le calendrier de l’équipe de France ne laisse que peu de place à l’improvisation. Les hommes de Deschamps s’apprêtent à disputer deux affiches décisives sur la route de la Coupe du monde : d’abord un déplacement tendu contre l’Ukraine (sur terrain neutre, en Pologne), puis la réception de l’Islande au Parc des Princes. Deux rencontres où le sélectionneur comptera sur un groupe déjà huilé, laissant à Pogba le temps nécessaire pour retrouver la meilleure forme sans pression supplémentaire. L’avenir du technicien à la tête des Bleus, évoqué dans cet article dédié, rappelle que la gestion des hommes reste l’une de ses forces majeures.

Pour l’heure, Pogba patiente et travaille, avec le soutien discret, mais réel, de Deschamps et du staff. La scène internationale lui tend à nouveau les bras, à condition de renouer durablement avec les exigences du très haut niveau. Le feuilleton Pogba-Bleus ne fait que commencer, et chaque étape de son retour à Monaco sera suivie avec autant d’espoirs que de questions.

AS MonacoEquipe de France
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !
OM...

OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !

Par Louis Chrestian
Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime
AS Monaco...

Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime

Par Louis Chrestian
OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus
Juventus Turin...

OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus

Par Louis Chrestian
OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !
Juventus Turin...

OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !

Par Louis Chrestian
Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes
Ligue 1...

Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes

Par Louis Chrestian
Le gardien du TFC Guillaume Restes.
Angers SCO...

Revue de presse : le TFC victime d’une fake news à 95 M€ !

Par Raphaël Nouet
OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?
Ligue 1...

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
ASSE...

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille
Ligue 1...

Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…
ASSE...

Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…

Par Louis Chrestian
Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo

Par Louis Chrestian
OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire
Ligue 1...

OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Par Louis Chrestian
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Par Raphaël Nouet
Eric Di Méco sur la pelouse du Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez
Compétitions...

Georgina Rodriguez fait tourner les têtes loin de Cristiano Ronaldo 

Par Bastien Aubert
Fermin lors du trophée Gamper remporté face à Côme.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : les propos forts de Fermin après les rumeurs de départ

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : ultime rebondissement pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur lors d'un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : Larsonneur a prolongé, mais pas de trois ans !

Par Raphaël Nouet
Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l'OM la saison dernière.
Ligue 1...

LOSC : Jean-Pierre Papin se livre sur l’arrivée de Chancel Mbemba

Par Raphaël Nouet
Randal Kolo Muani déçu après une action manquée avec la Juventus.
Mercato...

PSG Mercato : l’incroyable coup tenté par Campos pour Kolo Muani

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard et Adrien Rabiot quittant le terrain après un match de l'équipe de France en Croatie.
ASSE...

Les infos du jour : Rabiot, Pavard, Donnarumma, Stassin, Leca… Révélations en pagaille sur le mercato estival !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, se félicitant après une victoire des Sang et Or.
Mercato...

RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr discutant lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet