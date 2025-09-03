Depuis plusieurs semaines, l’ombre de Paul Pogba plane à nouveau sur l’équipe de France. Après des mois de galère, le champion du monde 2018 se relance sous les couleurs de l’AS Monaco. Mais peut-il déjà prétendre retrouver le maillot tricolore ? Si l’impatience grandit chez les supporters, la prudence est de mise côté staff. Didier Deschamps a d’ailleurs livré un message empreint de retenue, entre espoirs et incertitudes. Une question demeure : reverra-t-on le milieu de terrain en sélection ?

Pogba, une reprise attendue à Monaco

Le retour de Pogba sur les terrains suscite un enthousiasme certain à Monaco. Après une période éprouvante tant physiquement que mentalement, l’ex-milieu de la Juventus et de Manchester United s’astreint à un programme de reprise particulièrement exigeant.

L’Équipe de France espère retrouver son champion du monde

La perspective de revoir Pogba sous le maillot bleu excite autant qu’elle interpelle. L’équipe de France, dont il fut un homme de base dans la conquête du titre mondial en 2018, est aujourd’hui en attente. Son immense expérience (91 sélections, 11 buts) et sa faculté à changer le cours d’un match manquent forcément dans les moments clés.

Didier Deschamps tempère : “Il faudra du temps”

Sollicité sur le sujet, Didier Deschamps a confirmé avoir échangé plusieurs fois avec Pogba depuis son installation sur le Rocher. Mais pour le sélectionneur, la priorité du moment est claire : permettre au joueur de reprendre confiance et sensations, loin de toute précipitation. “Il est tranquille, serein… Le premier objectif, c’est de retrouver le plaisir. J’espère que tout ira bien pour lui. Après… il faudra du temps”, a expliqué Deschamps, optant pour la prudence. Aucune volonté de brûler les étapes, d’autant qu’il l’a déjà démontré dans d’autres dossiers complexes, comme la gestion du cas Rabiot chez les Bleus ces dernières années.

Les prochaines échéances des Bleus

Le calendrier de l’équipe de France ne laisse que peu de place à l’improvisation. Les hommes de Deschamps s’apprêtent à disputer deux affiches décisives sur la route de la Coupe du monde : d’abord un déplacement tendu contre l’Ukraine (sur terrain neutre, en Pologne), puis la réception de l’Islande au Parc des Princes. Deux rencontres où le sélectionneur comptera sur un groupe déjà huilé, laissant à Pogba le temps nécessaire pour retrouver la meilleure forme sans pression supplémentaire. L’avenir du technicien à la tête des Bleus, évoqué dans cet article dédié, rappelle que la gestion des hommes reste l’une de ses forces majeures.

Pour l’heure, Pogba patiente et travaille, avec le soutien discret, mais réel, de Deschamps et du staff. La scène internationale lui tend à nouveau les bras, à condition de renouer durablement avec les exigences du très haut niveau. Le feuilleton Pogba-Bleus ne fait que commencer, et chaque étape de son retour à Monaco sera suivie avec autant d’espoirs que de questions.