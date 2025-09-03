Stade Rennais Mercato : les Rouge et Noir moqués pour le recrutement d’Embolo
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !
Louis Chrestian
3 septembre 2025

L’Olympique de Marseille a frappé fort sur le mercato en attirant Matt O’Riley, milieu de terrain danois arrivé en prêt de Brighton. À seulement 24 ans, il présente toutes les qualités pour devenir le véritable régulateur du jeu olympien. Décryptage.

1️⃣ Un parcours déjà riche

Né à Londres en 2000, Matt O’Riley fait ses classes à Fulham. Refusant une prolongation, il quitte le club libre en 2020 pour rejoindre MK Dons, en League One. Rapidement, son talent saute aux yeux et le Celtic le recrute en janvier 2022. En Écosse, il explose : trois titres de champion, des coupes et une reconnaissance individuelle avec une place dans l’équipe-type du championnat en 2024. Brighton débourse 30M€ pour l’attirer, mais son adaptation en Premier League est compliquée. L’OM lui offre une nouvelle chance, en prêt, de retrouver son niveau.

2️⃣ Entre l’Angleterre et le Danemark

O’Riley a longtemps été convoité par les sélections jeunes anglaises, mais il a finalement choisi le Danemark, pays de sa mère, en 2022. Après des passages avec les Espoirs, il honore sa première sélection A en novembre 2023. Malgré une saison réussie au Celtic, il n’est pas retenu pour l’Euro 2024, une déception qui peut nourrir sa revanche à l’OM.

3️⃣ Un style de jeu taillé pour la Ligue 1

Gaucher élégant, O’Riley est un joueur rare : à l’aise sous pression, il dicte le tempo, oriente le jeu et casse les lignes par ses passes. Intelligent, collectif, il brille aussi par son volume de course et son engagement dans le pressing. Un profil capable de donner un vrai visage au milieu marseillais.

4️⃣ Un joueur polyvalent

Véritable couteau suisse, O’Riley peut évoluer en 6, en 8 ou en 10. Meneur reculé, relayeur ou sentinelle, il s’adapte aux besoins de son entraîneur. Une flexibilité précieuse pour Roberto De Zerbi, qui aime faire varier les systèmes et les animations.

5️⃣ Un palmarès déjà conséquent

  • 🏆 3x Champion d’Écosse (2022, 2023, 2024)
  • 🏆 2x Coupe de la Ligue écossaise (2023, 2024)
  • 🏆 1x Coupe d’Écosse (2023)
  • ⭐ Meilleur joueur du Celtic en 2024
  • ⭐ Équipe-type du championnat écossais (2024)

Une expérience des titres qui ne peut que servir dans un vestiaire marseillais en quête de régularité.

6️⃣ Forces et faiblesses

✅ Vision du jeu, qualité de passe, intelligence tactique, volume de jeu, polyvalence.
❌ Manque de vitesse, fragilité physique (notamment à la cheville), peu de percussion balle au pied.

7️⃣ Le remplaçant de Rabiot ?

Recruté pour compenser le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, O’Riley offre un profil différent. Moins puissant, mais plus technique et discipliné, il colle davantage à l’idée de jeu de De Zerbi. Un pari qui pourrait se révéler payant si le Danois parvient à s’imposer.

8️⃣ Objectif Marseille : relancer sa carrière

Pour O’Riley, ce prêt à l’OM est une opportunité en or : retrouver la confiance, devenir une pièce maîtresse du milieu et convaincre le sélectionneur danois avant le Mondial 2026. Marseille a besoin d’un chef d’orchestre. O’Riley a toutes les cartes en main pour endosser ce rôle.

Ligue 1OM
#PORTRAIT

Les plus lus

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !
Ligue 1...

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !

Par Louis Chrestian
Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !
FC Barcelone...

Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !

Par Louis Chrestian
OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club
OL...

OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club

Par Louis Chrestian
Breel Embolo lors d'in entraînement de l'AS Monaco.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les Rouge et Noir moqués pour le recrutement d’Embolo

Par Raphaël Nouet
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports va faire entrer les supporters dans le capital du club !

Par Raphaël Nouet
CJ Egan-Riley lors de son expulsion à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : Egan-Riley connaît sa sanction après l’Olympico !

Par Raphaël Nouet
Roland Romeyer à Geoffroy-Guichard quand il était encore président de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : l’ancien président Roland Romeyer visé par deux plaintes de salariées

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN s'abritant sous un parapluie lors d'une rencontre de Ligue 1.
Ligue 1...

Droits TV : nouvelle crise, beIN attaque LFP Média !

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : encore du remue-ménage à l’OM, Donnarumma évoque son départ du PSG, l’OL fait le bilan du mercato, un départ se concrétise à l’ASSE

Par Raphaël Nouet
Les joueurs de l'OM célébrant un but lors de leur victoire sur le Paris FC (5-2).
Ligue 1...

OM : le couperet est tombé, 5 joueurs privés de Champions League !

Par Raphaël Nouet
Luis De La Fuente consolant Lamine Yamal après la défaite de l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Yamal, le sélectionneur espagnol recadre Flick concernant les ego blaugranas

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Jean-Pierre Papin ciblé 2 axes d’amélioration chez Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Dani Carvajal lors d'une conférence de presse avec la sélection espagnole.
FC Barcelone...

Real Madrid : le FC Barcelone sème la zizanie chez les Merengue !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et son président, Pablo Longoria.
Mercato...

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

Par Raphaël Nouet
Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
ASSE...

ASSE : Bernauer revient sur sa grande première contre Grenoble

Par Raphaël Nouet
Dani Ceballos lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Mercato...

OM Mercato : nouvelles révélations sur le lapin posé par Dani Ceballos

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !
Premier League...

Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre le Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur pour Flick, un titulaire s’est blessé !

Par Raphaël Nouet
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Ligue 1...

OL Mercato : joker, finances, Botafogo… Les 5 points à retenir de la conf’ de Gerlinger et Louis-Jean

Par Alexandre Corboz
Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : le prochain club de Kimpembe est connu

Par Raphaël Nouet
Marcus Coco lors d'un match amical avec l'UNFP.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : après la Russie, une autre destination surprenante s’offre à Coco

Par Raphaël Nouet
Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !
Ligue 1...

Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !

Par Louis Chrestian
ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension
ASSE...

ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension

Par Louis Chrestian
OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !
OM...

OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet