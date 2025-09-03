L’Olympique de Marseille a frappé fort sur le mercato en attirant Matt O’Riley, milieu de terrain danois arrivé en prêt de Brighton. À seulement 24 ans, il présente toutes les qualités pour devenir le véritable régulateur du jeu olympien. Décryptage.

1️⃣ Un parcours déjà riche

Né à Londres en 2000, Matt O’Riley fait ses classes à Fulham. Refusant une prolongation, il quitte le club libre en 2020 pour rejoindre MK Dons, en League One. Rapidement, son talent saute aux yeux et le Celtic le recrute en janvier 2022. En Écosse, il explose : trois titres de champion, des coupes et une reconnaissance individuelle avec une place dans l’équipe-type du championnat en 2024. Brighton débourse 30M€ pour l’attirer, mais son adaptation en Premier League est compliquée. L’OM lui offre une nouvelle chance, en prêt, de retrouver son niveau.

2️⃣ Entre l’Angleterre et le Danemark

O’Riley a longtemps été convoité par les sélections jeunes anglaises, mais il a finalement choisi le Danemark, pays de sa mère, en 2022. Après des passages avec les Espoirs, il honore sa première sélection A en novembre 2023. Malgré une saison réussie au Celtic, il n’est pas retenu pour l’Euro 2024, une déception qui peut nourrir sa revanche à l’OM.

3️⃣ Un style de jeu taillé pour la Ligue 1

Gaucher élégant, O’Riley est un joueur rare : à l’aise sous pression, il dicte le tempo, oriente le jeu et casse les lignes par ses passes. Intelligent, collectif, il brille aussi par son volume de course et son engagement dans le pressing. Un profil capable de donner un vrai visage au milieu marseillais.

4️⃣ Un joueur polyvalent

Véritable couteau suisse, O’Riley peut évoluer en 6, en 8 ou en 10. Meneur reculé, relayeur ou sentinelle, il s’adapte aux besoins de son entraîneur. Une flexibilité précieuse pour Roberto De Zerbi, qui aime faire varier les systèmes et les animations.

5️⃣ Un palmarès déjà conséquent

🏆 3x Champion d’Écosse (2022, 2023, 2024)

🏆 2x Coupe de la Ligue écossaise (2023, 2024)

🏆 1x Coupe d’Écosse (2023)

⭐ Meilleur joueur du Celtic en 2024

⭐ Équipe-type du championnat écossais (2024)

Une expérience des titres qui ne peut que servir dans un vestiaire marseillais en quête de régularité.

6️⃣ Forces et faiblesses

✅ Vision du jeu, qualité de passe, intelligence tactique, volume de jeu, polyvalence.

❌ Manque de vitesse, fragilité physique (notamment à la cheville), peu de percussion balle au pied.

7️⃣ Le remplaçant de Rabiot ?

Recruté pour compenser le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, O’Riley offre un profil différent. Moins puissant, mais plus technique et discipliné, il colle davantage à l’idée de jeu de De Zerbi. Un pari qui pourrait se révéler payant si le Danois parvient à s’imposer.

8️⃣ Objectif Marseille : relancer sa carrière

Pour O’Riley, ce prêt à l’OM est une opportunité en or : retrouver la confiance, devenir une pièce maîtresse du milieu et convaincre le sélectionneur danois avant le Mondial 2026. Marseille a besoin d’un chef d’orchestre. O’Riley a toutes les cartes en main pour endosser ce rôle.