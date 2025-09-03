ASSE : l’ancien président Roland Romeyer visé par deux plaintes de salariées

Deux salariées de l’ASSE ont été entendues par les services de police pour des plaintes de harcèlement et outrages sexistes à l’encontre de l’ancien président Roland Romeyer.

Le Progrès révèle ce mercredi soir que deux salariées de l’AS Saint-Etienne ont été entendues par les services de police dans le cadre d’une enquête visant Roland Romeyer. L’ancien président du club est visé par des plaintes de harcèlement et d’outrages sexistes. Les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs au rachat de l’ASSE par Kilmer Sports à l’été 2024.

Toutes les femmes du club ont été interrogées

Ce sont les nouveaux propriétaires du club qui ont fait remonter cette affaire lors de leur audit du personnel du club. Toutes les femmes de l’ASSE ont « ainsi été reçues et interrogées sur les potentiels agissements de Roland Romeyer ». Comme l’écrit le quotidien régional, l’ancien binôme de Bernard Caiazzo est connu à Saint-Etienne pour certains agissements limites.

Le Progrès cite un ancien collaborateur de l’ASSE qui se souvient qu’au moment de l’inauguration du musée des Verts, « Roland Romeyer avait eu un comportement particulièrement déplacé auprès des salariées d’un prestataire extérieur. Il s’agissait surtout de paroles malheureuses et tout le monde était gêné ». Une journaliste d’une chaîne de télévision aurait également recadré Romeyer après « un geste inapproprié »…