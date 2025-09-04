ASSE Mercato : un dernier coup de folie après la fermeture du marché ?

Alors que le marché des transferts s’est officiellement refermé, les supporters de l’AS Saint-Étienne pourraient bien avoir droit à une dernière surprise.

🟧 Piste crédible

Le scoop a été lâché par Mohamed Toubache-Ter, bien connu sur les réseaux sociaux pour ses révélations mercato. Interpellé par un fan stéphanois sur X, l’insider a glissé une réponse énigmatique : « Peut-être une arrivée oui ». De quoi relancer les rumeurs autour d’un ultime renfort pour les Verts, malgré la fin officielle du mercato estival.

Aux dernières nouvelles, la cellule de recrutement de l’ASSE discutait avec Dunkerque au sujet d’Enzo Bardeli. Le jeune milieu axial de 24 ans, formé à l’USLD et auteur d’un début de saison intéressant en Ligue 2, serait dans le viseur des dirigeants stéphanois. Son profil séduit : technique, capable d’apporter de la créativité entre les lignes, Bardeli pourrait renforcer un secteur offensif parfois en manque d’imagination.

L’opération reste toutefois complexe mais rendue possible grâce au fameux « joker » autorisé par la LFP. Cette règle permet d’enrôler un joueur supplémentaire en dehors des périodes officielles, à condition qu’il évolue déjà dans un club français. Un cadre qui colle parfaitement au dossier Bardeli.

Reste à savoir si les négociations avec Dunkerque iront au bout. Les dirigeants nordistes ne semblent pas opposés à discuter, mais ils ne lâcheront pas leur jeune pépite sans contrepartie intéressante. La question est donc posée : l’ASSE réussira-t-elle à s’offrir un dernier cadeau post-mercato avec Enzo Bardeli, ou bien cette piste ne restera qu’une rumeur ? Réponse dans les prochains jours.