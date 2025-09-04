Alors que l’ASSE sort d’un mercato solide cet été, Kilmer Sports Ventures se heurte à un obstacle inattendu : la législation française sur les premiers contrats professionnels.

Coup dur à venir pour l’ASSE ? Alors que l’ASSE sort d’un mercato solide cet été, Kilmer Sports Ventures se heurte à un obstacle inattendu : la législation française sur les premiers contrats professionnels. Une règle qui limite ces contrats à trois ans maximum et qui complique sérieusement la sécurisation des jeunes joueurs prometteurs.

Selon Sylvain, de Peuple Vert, cette réglementation crée une vraie difficulté pour les clubs français, notamment l’ASSE avec les dossiers N’Guessan et Eymard. « En France, contrairement à d’autres pays européens, le premier contrat professionnel peut être de trois ans maximum. D’office, tu crées un problème via cette règle-là. En Italie ou en Angleterre, il est possible de signer cinq ans. Avec cette limitation, dès la première saison où le jeune commence à jouer, il ne lui reste déjà plus que deux ans de contrat. Tu entres déjà dans une phase critique », explique-t-il.

Une règle surprise limite le Mercato de l’ASSE

Pour contourner cette limite, Kilmer Sports tente des solutions créatives. « Ils font six mois plus tard des prolongations quasi obligatoires pour finalement mettre le joueur sur un contrat de quatre ou cinq ans. L’objectif est de rester maître du jeu, maître du temps par rapport au contrat. » Une manière de sécuriser les jeunes talents avant qu’ils ne deviennent irrésistibles pour d’autres clubs européens, tout en essayant de limiter l’exode des pépites vers l’étranger.

Pour Sylvain, la solution est claire : une réforme du code du sport français permettrait d’offrir dès le départ des contrats de cinq ans. « Ça limiterait l’exode de certains talents et permettrait aux clubs de mieux planifier leur mercato, tout en sécurisant leurs jeunes joueurs sur le long terme », ajoute-t-il.

L’ASSE, qui voit certains de ses jeunes espoirs attirer l’attention de clubs étrangers, est donc coincée entre législation et ambition sportive. Kilmer Sports travaille en coulisses pour gérer au mieux cette situation, mais la réforme semble être le seul vrai moyen de lever ce verrou juridique et de donner aux Stéphanois un vrai avantage sur le marché des jeunes joueurs.