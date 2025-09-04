PSG Mercato : alerte rouge, Fabian Ruiz fonce vers Madrid ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : alerte rouge, Fabian Ruiz fonce vers Madrid ! 

Fabian Ruiz (PSG)
Bastien Aubert
4 septembre 2025

À moins d’un an de l’échéance de son contrat, Fabian Ruiz (PSG, 29 ans) se retrouve au cœur d’une tension maximale, avec un Atlético de Madrid plus déterminé que jamais à en profiter pour frapper un grand coup dès le prochain mercato estival. 

Une situation contractuelle explosive pour le PSG

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de la saison à venir. Cet horizon fait passer le dossier en « alerte rouge » : Paris se retrouve dans une zone à risques, encore accentuée par les très bonnes performances du joueur. En Ligue 1, Ruiz affiche déjà une belle régularité : trois matches, un but, une passe décisive, et une contribution directe sur un quart des réalisations de son équipe. Autre détail non négligeable : une valeur marchande estimée à 40 millions d’euros.

Toutefois, la tension monte en interne. En cas de statu quo du côté des négociations, le club francilien serait dans l’obligation de choisir : vendre son milieu cet été, ou risquer de le voir partir à moindre prix dans un an. Pour ne rien arranger, les dernières nouvelles sur la blessure de Fabian Ruiz rappellent l’importance de sécuriser l’effectif, alors que le secteur du milieu est déjà sous pression.

L’Atlético de Madrid sort le grand jeu

C’est dans ce contexte bouillant que l’Atlético de Madrid a flairé la bonne affaire. Selon Fichajes, Diego Simeone place le champion d’Europe espagnol tout en haut de sa liste pour reconstruire son milieu de terrain. L’Atlético veut profiter du timing : à un an de la fin de contrat, le club espagnol mise sur un rapport de force favorable pour négocier une arrivée et signer Ruiz sur la durée, avec à la clef, la promesse d’un salaire difficilement égalable par d’autres prétendants.

Avec Paris placé face à une équation compliquée, la formation madrilène, spécialiste des recrutements intelligents, pourrait ainsi obtenir un joueur taillé pour la Liga sans débourser une indemnité aussi élevée que sa valeur actuelle. Ce montage fait clairement figure de priorité pour le board colchonero.

Quels choix stratégiques pour Paris et Fabian Ruiz ?

Pour le PSG, le temps presse. Prolonger l’international espagnol ou acter un départ anticipé : l’issue repose désormais sur une décision forte, pilotée par le duo Luis Campos – Luis Enrique. Le technicien espagnol apprécie les qualités techniques et tactiques de Ruiz, dont la polyvalence reste précieuse et dont l’apport sur le terrain n’est plus à démontrer.

Au cœur de ce dossier dense en enjeux, le joueur a aussi son mot à dire. Continuer l’aventure au Parc des Princes, avec des garanties sportives et salariales, ou relever le défi d’un retour en Liga où Simeone, véritable architecte défensif, lui propose le leadership d’un projet ambitieux ? Comme le démontre l’intérêt d’autres grandes formations sur le marché, Ruiz aura l’embarras du choix cet été. La fenêtre reste étroite pour Paris.

Un dossier brûlant à surveiller jusque l’été

Le PSG est au pied du mur : renégocier ou risquer une grande perte, voilà l’urgence du moment. Le dossier Ruiz cristallise toutes les attentions, en interne comme auprès des équipes de recrutement de l’Atlético. Les prochaines semaines seront déterminantes, entre discussions contractuelles et manœuvres de coulisses, alors que la moindre hésitation pourrait faire basculer ce mercato de l’été en faveur du club madrilène.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la carrière du joueur espagnol, consultez le détail de son parcours sur une plateforme spécialisée.

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Fabian Ruiz (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : alerte rouge, Fabian Ruiz fonce vers Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : un nouveau géant européen fonce déjà sur Malick Fofana en janvier

Par Bastien Aubert
Loïc Désiré (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Romain Molina balance du très lourd sur le mercato du Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
Herba Guirassy (FC Nantes)
Equipe de France...

FC Nantes : un nouvel international chez les Canaris !

Par Bastien Aubert
Joel Ordonez (Bruges)
Mercato...

OM Mercato : Romain Molina fait d’énormes révélations sur le couac Ordoñez

Par Bastien Aubert
Kurt Zouma (Cluj)
ASSE...

ASSE Mercato : Kurt Zouma met le cap sur une destination totalement inattendue ! 

Par Bastien Aubert
Raphinha (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : blessure, tensions… la crise couve au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline a snobé l’OM et le Stade Rennais, la vérité éclate !

Par Bastien Aubert
Lassine Sinayoko lors du match de l'AJ Auxerre à Nantes.
Mercato...

RC Lens Mercato : Sinayoko finalement sang et or ?

Par Raphaël Nouet
Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent ! 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : un dernier coup de folie après la fermeture du marché ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Rowe – Rabiot, une nouvelle altercation passée sous silence ! 

Par But ! Football Club
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le faux départ de Stassin fait déjà des étincelles

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi lors du match de l'OM à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : une légende du club vole au secours de Balerdi

Par Raphaël Nouet
Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »
Ligue 1...

Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »

Par Louis Chrestian
OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !
Ligue 1...

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !

Par Louis Chrestian
Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !
FC Barcelone...

Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !

Par Louis Chrestian
OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club
OL...

OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club

Par Louis Chrestian
Breel Embolo lors d'in entraînement de l'AS Monaco.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les Rouge et Noir moqués pour le recrutement d’Embolo

Par Raphaël Nouet
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports va faire entrer les supporters dans le capital du club !

Par Raphaël Nouet
CJ Egan-Riley lors de son expulsion à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : Egan-Riley connaît sa sanction après l’Olympico !

Par Raphaël Nouet
Roland Romeyer à Geoffroy-Guichard quand il était encore président de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : l’ancien président Roland Romeyer visé par deux plaintes de salariées

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN s'abritant sous un parapluie lors d'une rencontre de Ligue 1.
Ligue 1...

Droits TV : nouvelle crise, beIN attaque LFP Média !

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : encore du remue-ménage à l’OM, Donnarumma évoque son départ du PSG, l’OL fait le bilan du mercato, un départ se concrétise à l’ASSE

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet