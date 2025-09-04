À moins d’un an de l’échéance de son contrat, Fabian Ruiz (PSG, 29 ans) se retrouve au cœur d’une tension maximale, avec un Atlético de Madrid plus déterminé que jamais à en profiter pour frapper un grand coup dès le prochain mercato estival.

Une situation contractuelle explosive pour le PSG

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de la saison à venir. Cet horizon fait passer le dossier en « alerte rouge » : Paris se retrouve dans une zone à risques, encore accentuée par les très bonnes performances du joueur. En Ligue 1, Ruiz affiche déjà une belle régularité : trois matches, un but, une passe décisive, et une contribution directe sur un quart des réalisations de son équipe. Autre détail non négligeable : une valeur marchande estimée à 40 millions d’euros.

Toutefois, la tension monte en interne. En cas de statu quo du côté des négociations, le club francilien serait dans l’obligation de choisir : vendre son milieu cet été, ou risquer de le voir partir à moindre prix dans un an. Pour ne rien arranger, les dernières nouvelles sur la blessure de Fabian Ruiz rappellent l’importance de sécuriser l’effectif, alors que le secteur du milieu est déjà sous pression.

L’Atlético de Madrid sort le grand jeu

C’est dans ce contexte bouillant que l’Atlético de Madrid a flairé la bonne affaire. Selon Fichajes, Diego Simeone place le champion d’Europe espagnol tout en haut de sa liste pour reconstruire son milieu de terrain. L’Atlético veut profiter du timing : à un an de la fin de contrat, le club espagnol mise sur un rapport de force favorable pour négocier une arrivée et signer Ruiz sur la durée, avec à la clef, la promesse d’un salaire difficilement égalable par d’autres prétendants.

Avec Paris placé face à une équation compliquée, la formation madrilène, spécialiste des recrutements intelligents, pourrait ainsi obtenir un joueur taillé pour la Liga sans débourser une indemnité aussi élevée que sa valeur actuelle. Ce montage fait clairement figure de priorité pour le board colchonero.

Quels choix stratégiques pour Paris et Fabian Ruiz ?

Pour le PSG, le temps presse. Prolonger l’international espagnol ou acter un départ anticipé : l’issue repose désormais sur une décision forte, pilotée par le duo Luis Campos – Luis Enrique. Le technicien espagnol apprécie les qualités techniques et tactiques de Ruiz, dont la polyvalence reste précieuse et dont l’apport sur le terrain n’est plus à démontrer.

Au cœur de ce dossier dense en enjeux, le joueur a aussi son mot à dire. Continuer l’aventure au Parc des Princes, avec des garanties sportives et salariales, ou relever le défi d’un retour en Liga où Simeone, véritable architecte défensif, lui propose le leadership d’un projet ambitieux ? Comme le démontre l’intérêt d’autres grandes formations sur le marché, Ruiz aura l’embarras du choix cet été. La fenêtre reste étroite pour Paris.

Un dossier brûlant à surveiller jusque l’été

Le PSG est au pied du mur : renégocier ou risquer une grande perte, voilà l’urgence du moment. Le dossier Ruiz cristallise toutes les attentions, en interne comme auprès des équipes de recrutement de l’Atlético. Les prochaines semaines seront déterminantes, entre discussions contractuelles et manœuvres de coulisses, alors que la moindre hésitation pourrait faire basculer ce mercato de l’été en faveur du club madrilène.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la carrière du joueur espagnol, consultez le détail de son parcours sur une plateforme spécialisée.