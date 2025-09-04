OL Mercato : Lyon renfloue ses caisses avec un nouveau départ !
OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli
Laurent Hess
4 septembre 2025

L’ancien coach de l’OM et du Stade Rennais Jorge Sampaoli s’apprête à reprendre du service.

Le 12 novembre dernier, le Stade Rennais avait choisi Jorge Sampaoli (65 ans) pour remplacer Julien Stéphan. Mais l’aventure bretonne avait été de courte durée pour l’Argentin, débarqué le 1er février et remplacé par Habib Beye. Six mois plus tard, El Pelado était toujours libre, mais il va reprendre du service.

Sampaoli de retour à l’Atletico Mineiro

En effet, Sampaoli, quatre ans après son départ de l’Atlético Mineiro, va revenir coacher le club de Belo Horizonte. L’entraîneur argentin a paraphé un contrat de deux ans avec les Galos. Au début de l’année 2021, il avait quitté l’Atlético Mineiro avec un bilan positif (26 victoires, 9 nuls, 10 défaites) pour rejoindre l’Olympique de Marseille où il avait fini par démissionner. À 65 ans, Sampaoli est donc de retour aux affaires pour ce qui sera sa dix-huitième expérience sur un banc.

