Le rideau est tombé sur le mercato estival de l’AS Saint-Étienne : le dernier mouvement restera celui de Benjamin Bouchouari, dont l’arrivée vient clore une fenêtre prometteuse pour les Verts.

Le mercato est terminé à l’ASSE. Selon Peuple Vert, la direction stéphanoise estime que l’heure n’est plus aux paris de dernière minute et ne recrutera pas de joker. Une rumeur a bien circulé ces derniers jours autour d’un possible intérêt pour Enzo Bardeli, mais cette piste est aujourd’hui considérée comme totalement refroidie. Le message est clair : pas de précipitation, pas de recrutement opportuniste. Désormais, le club ligérien doit avancer avec son effectif actuel, mêlant cadres confirmés et jeunes à fort potentiel.

La stratégie des Verts s’inscrit dans la continuité d’un projet où la stabilité prime. Eirik Horneland et son staff devront composer avec le groupe en place, en travaillant à la fois sur l’expérience de joueurs aguerris et sur la montée en puissance de jeunes talents encore en phase de polissage. L’idée est d’installer une dynamique collective avant d’envisager, si nécessaire, des ajustements en janvier.

La direction sportive n’exclut pas d’intervenir lors du mercato hivernal, mais uniquement si une correction de trajectoire s’impose. En attendant, l’ASSE mise sur la confiance dans son effectif actuel pour aborder une saison que tout le Forez espère voir rythmée par une lutte aux avant-postes.