Faute de renforts majeurs en pointe, l’OL s’agite en coulisses pour trouver le successeur de Georges Mikautadze. Mais alors que le mercato bat son plein, la recherche du futur numéro 9 s’avère plus compliquée que prévu, cristallisant l’urgence d’un club qui se doit de rester ambitieux.

L’OL cherche son nouveau numéro 9

Le départ de Mikautadze vers Villarreal laisse un vide criant à la pointe de l’attaque lyonnaise. Après ses performances séduisantes et un profil d’avant-centre moderne, la nécessité de lui trouver un remplaçant d’envergure s’impose comme la priorité de Paulo Fonseca. Les supporters attendent une solution offensive rapidement, conscients du risque d’entamer la saison sans vrai finisseur.

Lyon se tourne vers l’ASSE et bute sur Stassin

Dans sa quête, le club lyonnais s’est rapproché des voisins de l’ASSE. Cible identifiée : Lucas Stassin, jeune attaquant belge en pleine progression. Selon L’Équipe, les discussions avec les Verts n’ont cependant pas traîné. En réclamant 30 millions d’euros pour leur buteur, Saint-Étienne a posé un veto économique rédhibitoire. Impossible pour l’OL de consacrer la quasi-totalité du montant obtenu avec la vente de Mikautadze.

Pourtant, la cote de Stassin ne cesse de grimper depuis son arrivée dans le Forez, attirant l’attention de plusieurs clubs dont récemment le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin. Mais côté lyonnais, la page est tournée malgré l’intérêt réel suscité par son profil prometteur.

Un recrutement ambitieux, mais un budget contraint

Déjà renforcé par le retour de Rachid Ghezzal, spécialiste des coups de pied arrêtés et joueur expérimenté, Lyon tente de garder le cap de l’ambition. Ghezzal amène créativité et expérience sur le front de l’attaque, mais le poste d’avant-centre reste orphelin. Les dirigeants passent les dossiers en revue, mais les marges de manœuvre financières limitent les grandes manœuvres.

L’actualité du mercato met en lumière cet équilibre fragile entre volonté de frapper fort et gestion raisonnée des ressources du club. Les négociations achoppent souvent sur la valorisation élevée des cibles, comme c’est actuellement le cas pour Stassin, déjà convoité par d’autres formations selon l’offre conséquente du Paris FC pour Lucas Stassin.

Quelle suite pour le mercato lyonnais ?

L’OL explore d’autres pistes, mais le temps presse. La tension monte chez les supporters, conscients que, sans un nouveau buteur de référence, le début de saison pourrait s’avérer compliqué face aux ambitions du club. Paulo Fonseca le sait, ses options se réduisent, et l’attaque lyonnaise reste incomplète à ce jour.

La clé du mercato lyonnais se joue désormais sur sa capacité à saisir une opportunité crédible pour la pointe, sans s’aligner sur des exigences démesurées. Le suspense reste entier concernant l’enveloppe disponible et le profil du futur numéro 9. Pour l’OL, l’enjeu dépasse le simple mercato : il s’agit d’asseoir durablement ses ambitions en Ligue 1 et, par là même, de répondre à l’attente d’un public toujours plus exigeant.