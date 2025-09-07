ASSE Mercato : Stassin détourné par l’OL, la folle rumeur ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Stassin détourné par l’OL, la folle rumeur ! 

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
7 septembre 2025

Faute de renforts majeurs en pointe, l’OL s’agite en coulisses pour trouver le successeur de Georges Mikautadze. Mais alors que le mercato bat son plein, la recherche du futur numéro 9 s’avère plus compliquée que prévu, cristallisant l’urgence d’un club qui se doit de rester ambitieux.

L’OL cherche son nouveau numéro 9

Le départ de Mikautadze vers Villarreal laisse un vide criant à la pointe de l’attaque lyonnaise. Après ses performances séduisantes et un profil d’avant-centre moderne, la nécessité de lui trouver un remplaçant d’envergure s’impose comme la priorité de Paulo Fonseca. Les supporters attendent une solution offensive rapidement, conscients du risque d’entamer la saison sans vrai finisseur.

Lyon se tourne vers l’ASSE et bute sur Stassin

Dans sa quête, le club lyonnais s’est rapproché des voisins de l’ASSE. Cible identifiée : Lucas Stassin, jeune attaquant belge en pleine progression. Selon L’Équipe, les discussions avec les Verts n’ont cependant pas traîné. En réclamant 30 millions d’euros pour leur buteur, Saint-Étienne a posé un veto économique rédhibitoire. Impossible pour l’OL de consacrer la quasi-totalité du montant obtenu avec la vente de Mikautadze.

Pourtant, la cote de Stassin ne cesse de grimper depuis son arrivée dans le Forez, attirant l’attention de plusieurs clubs dont récemment le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin. Mais côté lyonnais, la page est tournée malgré l’intérêt réel suscité par son profil prometteur.

Un recrutement ambitieux, mais un budget contraint

Déjà renforcé par le retour de Rachid Ghezzal, spécialiste des coups de pied arrêtés et joueur expérimenté, Lyon tente de garder le cap de l’ambition. Ghezzal amène créativité et expérience sur le front de l’attaque, mais le poste d’avant-centre reste orphelin. Les dirigeants passent les dossiers en revue, mais les marges de manœuvre financières limitent les grandes manœuvres.

L’actualité du mercato met en lumière cet équilibre fragile entre volonté de frapper fort et gestion raisonnée des ressources du club. Les négociations achoppent souvent sur la valorisation élevée des cibles, comme c’est actuellement le cas pour Stassin, déjà convoité par d’autres formations selon l’offre conséquente du Paris FC pour Lucas Stassin.

Quelle suite pour le mercato lyonnais ?

L’OL explore d’autres pistes, mais le temps presse. La tension monte chez les supporters, conscients que, sans un nouveau buteur de référence, le début de saison pourrait s’avérer compliqué face aux ambitions du club. Paulo Fonseca le sait, ses options se réduisent, et l’attaque lyonnaise reste incomplète à ce jour.

La clé du mercato lyonnais se joue désormais sur sa capacité à saisir une opportunité crédible pour la pointe, sans s’aligner sur des exigences démesurées. Le suspense reste entier concernant l’enveloppe disponible et le profil du futur numéro 9. Pour l’OL, l’enjeu dépasse le simple mercato : il s’agit d’asseoir durablement ses ambitions en Ligue 1 et, par là même, de répondre à l’attente d’un public toujours plus exigeant.

ASSEMercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin détourné par l’OL, la folle rumeur ! 

Par Bastien Aubert
Mostafa Mohamed (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed toujours sur le départ ?

Par Bastien Aubert
Samir Nasri
Ligue 1...

Revue de presse : une figure historique de l’OM a failli signer au Stade Rennais !

Par Raphaël Nouet
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Benatia a réservé le bouquet final pour clore le Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un renfort de plus au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Equipe de France...

Polémique Dembélé – Doué : Deschamps répond sèchement au PSG

Par Bastien Aubert
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Equipe de France...

Le PSG prend une mesure forte avec les Bleus après les blessures de Doué et Dembélé 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Aj Auxerre...

RC Lens Mercato : Leca et le club tournés en ridicule par Auxerre après le fiasco Sinayoko !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland dévoile le portrait robot des futures recrues 

Par Bastien Aubert
Moussa Niakhaté (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca perd un titulaire en pleine forme avant le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prépare déjà des surprises pour remplacer Doué et Dembélé 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita en tribune présidentielle lors du match entre le FC Nantes et le PSG.
FC Nantes...

Le FC Nantes atomise le Stade Rennais, la saison est lancée ! 

Par Bastien Aubert
Malick Fofana en action lors du match de la Belgique sur la pelouse du Liechtenstein.
Mercato...

OL Mercato : Malick Fofana fait des révélations sur son été agité

Par Raphaël Nouet
Thiago Alcantara
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende de retour au Barça, Flick se frotte les mains !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : en feu, Kilmer Sports lance déjà le mercato d’hiver ! 

Par Bastien Aubert
Timothy Weah (OM)
Ligue 1...

OM : une recrue estivale blessée en sélection, alerte rouge à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

PSG – FFF : le torchon brûle après les blessures de Dembélé et Doué, Deschamps prêt à vider son sac ?

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE lors du match dans le Chaudron contre Grenoble.
ASSE...

ASSE : le joli clin d’œil des Socios Verts pour l’achat des actions

Par Raphaël Nouet
Adrien Rabiot
Mercato...

OM Mercato : Benatia aurait bouclé un plus gros coup que Rabiot en 2024 ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : le fils de Didier Deschamps s’est marié 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Stade Rennais Mercato : Stassin (ASSE), un plan B à Mikautadze (OL) !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

Par Laurent Hess
Désiré Doué, lors du match de l'équipe de France face à l'Ukraine.
Ligue 1...

PSG : c’est confirmé, Doué manquera aussi le Classico !

Par Raphaël Nouet
Le milieu de l'OL Mahamadou Diawara lors du match amical contre Hambourg.
Mercato...

OL Mercato : un nouveau départ acté !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet