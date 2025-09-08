OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Algérie : la qualification pour la Coupe du monde 2026 à portée de main

Louis Chrestian
8 septembre 2025

L’Algérie s’apprête à vivre un moment charnière de son histoire footballistique. Douze ans d’attente, deux campagnes mondiales manquées… mais l’espoir d’un retour sur la grande scène mondiale n’a jamais semblé aussi réel. Ce lundi, face à la Guinée, les hommes de Vladimir Petkovic ont la possibilité d’arracher leur ticket pour la Coupe du monde 2026 et de raviver la flamme auprès de tout un peuple.

La situation est on ne peut plus claire. Avec 18 points engrangés en sept matchs, une avance confortable sur ses poursuivants (six points de plus que l’Ouganda et le Mozambique), et une différence de buts impressionnante, l’Algérie est sur le point de mettre fin à une disette qui dure depuis le Brésil 2014. La tension est palpable, la délivrance si proche, mais rien n’est encore définitivement acquis.

Quels scénarios pour décrocher le billet dès ce lundi ?

Pour voir leur rêve se concrétiser dès ce soir, les Fennecs devront non seulement s’imposer en Guinée, mais aussi surveiller attentivement les autres affiches du groupe G. Si la victoire est au rendez-vous, il faudra ensuite espérer qu’aucune des deux équipes rivales, l’Ouganda et le Mozambique, ne prenne trois points respectivement face à la Somalie et au Botswana. Un match nul pourrait également suffire, à condition que les deux adversaires directs chutent dans le même temps.

À noter que le match du Mozambique, programmé à 15h, aura déjà livré son verdict au moment du coup d’envoi des Algériens. Pour l’Ouganda, la rencontre face à la Somalie se joue en parallèle. Autrement dit, la qualification instantanée dépendra aussi de ces résultats en cascade, renforçant le suspense et la tension de la soirée.

Des années difficiles avant l’espoir

Le long chemin vers 2026 n’a rien d’un fleuve tranquille pour la sélection algérienne. Après le formidable parcours de 2014, conclu par un huitième de finale héroïque face à l’Allemagne, l’Algérie a traversé deux cycles douloureux. Dernière du groupe en 2018, éprouvée par une élimination cruelle à la fin du temps additionnel contre le Cameroun lors des barrages 2022, la sélection a connu de lourdes déceptions malgré une génération talentueuse auréolée d’un titre continental. Éviter un nouveau rendez-vous manqué serait vécu comme une véritable libération pour tout le football algérien.

Que se passera-t-il si la qualification échappe aux Fennecs ?

Si la mission devait avorter ce lundi, tout reste cependant entre les mains algériennes. Le collectif de Vladimir Petkovic aura deux ultimes occasions dès le rassemblement d’octobre : un déplacement en Somalie le 10, puis la réception de l’Ouganda trois jours plus tard, pour sceller définitivement leur sort dans ces qualifications. Avec toujours cette avance mathématique précieuse, les Verts garderaient la main sur leur destin, mais verraient la pression grimper d’un cran.

Tout se joue face à la Guinée : un déplacement piégeux

Il faudra toutefois aller chercher la qualification sur une pelouse qui n’évoque pas forcément de bons souvenirs. La Guinée reste, à ce jour, la seule équipe à avoir fait tomber l’Algérie dans ces éliminatoires, s’imposant 2-1 en terre algérienne en juin dernier. Ce déplacement, loin d’être une simple formalité, mettra à l’épreuve la solidité défensive des Fennecs et le sang-froid d’attaquants comme Mohamed Amoura ou Amine Gouiri. Le groupe, désormais emmené par un sélectionneur reconnu pour sa rigueur tactique, devra afficher une concentration maximale dans l’ambiance électrique du stade guinéen.

Le peuple algérien, qui a connu tant de frustrations sur la route du Mondial, retient son souffle : l’heure de la délivrance pourrait enfin sonner, ou il faudra patienter encore quelques semaines. Verdict dès ce lundi, au terme d’une rencontre survoltée, pour déterminer si l’Algérie sera bel et bien de retour sur la scène planétaire en 2026.

