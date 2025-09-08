Jean-Michel Aulas a salué la prestation de Memphis Depays, l’ancien attaquant de l’Ol, devenu hier le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas.

Aux Corinthians depuis septembre 2024, Memphis Depay (31 ans) totalise 8 buts et 10 passes décisives en 37 matches cette saison avec le club pauliste, et il garde la confiance du sélectionneur Ronald Koeman. Une confiance qu’il vient encore de justifier en enchainant une passe décisive contre la Pologne (1-1) et un doublé ce dimanche face à la Lituanie (3-2).

« Memphis, tu es une légende », a commenté Aulas

Avec 52 buts en sélection, Depay dépasse à présent Robin van Persie, qui avait inscrit 50 buts, en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Oranjes. « Il prouve qu’il est toujours indéniablement le meilleur attaquant », a commenté Koeman. Et à Lyon, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s’est joint aux hommages : «Memphis, tu rentres dans l’histoire de ton pays. Tu es une légende, un homme avec des valeurs importantes. Tu as aussi marqué le coeur des Lyonnais pour toujours.» « Mon président favori », a répondu le joueur. Sympa !