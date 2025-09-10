Moustapha Bayal s’est longuement confié au magazine Tribune Verte. Et pas de doute : son sang est vert !

A bientôt 40 ans, Moustapha Bayal a quitté l’ASSE depuis presque dix ans, mais cela ne l’empêche pas de continuer de clamer son amour pour les Verts. Stéphanois pendant une décennie, il est retourné vivre chez lui, à Dakar, où il cumule deux fonctions : Bayal est à la fois directeur sportif de son académie créée avec deux autres anciens professionnels sénégalais, et directeur sportif de l’US Gorée avec qui il vient de terminer 2e du championnat de D1. Dans un entretien à Tribune Verte, l’ancien défenseur indique qu’il est resté en contacts avec plusieurs anciens coéquipiers, en particulier Loïc Perrin, et qu’il a plusieurs bons jeunes qu’il rêve de voir porter le maillot stéphanois. Bayal est aussi revenu sur les circonstances de son départ de l’ASSE en 2016, à Al-Arabi.

Bayal ne rate pas un match de l’ASSE, depuis le Sénégal

« Je n’avais pas envie de partir !, explique-il. J’ai eu des hauts et des bas à l’ASSE mais j’ai toujours été loyal. A un moment donné, beaucoup de clubs se sont intéressés à moi : la Roma, Fenerbahçe, Schalke 04. Des clubs anglais aussi. Mais je n’ai pas voulu partir. Si on m’en avait donné la possibilité, jamais je n’aurais quitté Saint-Etienne. C’est mon club ! » Ce qu’il prouve avec cette confidence : « Je regarde tous les matches de l’ASSE. Je n’en rate aucun. Je regarde pas mal de foot, la Liga, la Premier League. Mais l’ASSE, pas question de rater un seul match. Même le match amical contre le Servette de Genève, je l’ai regardé. Je n’ai pas envie de me fier à ce que l’on va dire ou écrire sur « Sainté ». Je veux me faire ma propre opinion. Je suis un vrai supporter, j’ai le sang vert et c’est pour la vie. Ici, c’est très souvent qu’on me parle de Saint-Etienne. Il y a des supporters partout. Quand ça va pas, ils viennent me voir pour me demander ce qu’il se passe. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte ce que représente Saint-Etienne au Sénégal. Ma fierté, c’est d’avoir été, je pense, le Sénégalais qui a le mieux porté ce maillot. Ça c’est une grande fierté. »