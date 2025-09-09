Le Stade Rennais poursuit son Mercato. Deux joueurs sont en passe de quitter le club ce mardi.

A un an du terme de son contrat, Christopher Wooh, libéré par le Stade Rennais, s’était engagé jeudi dernier au Spartak Moscou. Le 27e départ enregistré par le SRFC cet été. Mais ce n’est pas fini !

Alemdar et Yildirim vont rentrer en Turquie

Selon Ouest-France, le club breton va acter le départ des joueurs turcs Dogan Alemdar et Bertug Yildirim, très proches de rejoindre la Turquie. L’attaquant de 23 ans et le gardien de 22 ans sont sur le point de signer avec Göztepe, actuel troisième de Süper Lig. Il s’agirait de transferts. Alemdar était pourtant la doublure de Samba cette saison. Un statut que devrait retrouver Gallon.