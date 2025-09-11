ASSE : un Lyonnais prêt à faire des misères aux Verts avec Clermont !

Clermont devrait être privé de son attaquant titulaire Famara Diedhiou pour le choc contre l’ASSE samedi. C’est un Lyonnais, Amine Saïd, qui devrait le remplacer.

Deux semaines après son match nul très frustrant contre Grenoble (1-1) dans le Chaudron, l’AS Saint-Etienne renouera avec la compétition samedi, à Clermont. Un choc entre prétendants à la montée, même si les Auvergnats ont quelque peu manqué leur entame de championnat, avec trois nuls lors des quatre premières journées. Ils devraient en outre être privés de plusieurs éléments majeurs, dont leur attaquant Famara Diedhiou.

Saïd le Lyonnais pour affronter les Verts

Selon La Montagne, « le puissant Sénégalais ne s’est pas entraîné de la semaine en raison d’un genou récalcitrant. Mercredi, alors que ses coéquipiers en finissaient avec le collectif, il ne se montrait guère optimiste avant un rendez-vous médical ». Pour le remplacer, plusieurs options s’offrent à l’entraîneur clermontois, Sébastien Mazeyrat. Parmi elles figure Amine Saïd. Né à Lyon, cet attaquant de 22 ans a été formé au FC Nantes. Mais « face aux Verts, on l’imagine motivé », écrit La Montagne, qui explique que le joueur n’a jamais démérité lorsqu’il a eu de temps de jeu.

Le quotidien régional précise que le stade Montpied sera à guichets fermés pour ce mini-derby qui ne manquera pas de sel.