OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Pavard se livre : « Je ne suis pas venu à Marseille pour l’équipe de France »

Pavard se livre : « Je ne suis pas venu à Marseille pour l’équipe de France »
Louis Chrestian
11 septembre 2025

Présenté officiellement à la presse ce mercredi, Benjamin Pavard a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de l’Inter Milan a expliqué son choix, son état de forme et ses ambitions avec le club phocéen.

« Un projet ambitieux, pas seulement l’équipe de France »

Interrogé sur les raisons de sa venue, Pavard a insisté sur le rôle central joué par Mehdi Benatia dans sa décision :

« Je suis venu à Marseille pas seulement pour l’équipe de France. L’OM a un projet ambitieux, je viens ici parce que Mehdi m’a convaincu avec le projet sportif. Le plus important est d’être performant avec l’OM. »

Après neuf ans passés à l’étranger, l’international tricolore confie avoir ressenti le besoin de se rapprocher de ses racines :

« Ça fait 9 ans que je suis parti de la France et ça m’a beaucoup manqué. Ce projet m’a convaincu. Ça me permet de me rapprocher de ma famille et ma femme est marseillaise. »

Prêt à jouer contre Lorient ?

Physiquement affûté, Pavard laisse toutefois la décision finale à Roberto De Zerbi :

« Physiquement et mentalement je me sens prêt, après le coach décidera demain si je serai aligné ou non. »

Concernant son positionnement, il se veut disponible :

« Je suis à la disposition du coach pour jouer à tous les postes en défense. J’ai même joué milieu de terrain, donc défenseur central ou latéral droit peu importe, je suis venu pour le projet. Avec le jeu de possession que veut mettre en place le coach, je vais prendre beaucoup de plaisir. »

Rabiot, Mandanda et l’OM version 2025

Pavard a également révélé avoir échangé avec Adrien Rabiot, qui l’a conforté dans son choix :

« Tout ce que m’a dit Adrien sur Marseille est positif et il est très heureux que je signe ici. »

Il a par ailleurs salué le travail réalisé par la direction :

« Mehdi et Pablo ont fait un bon travail avec de très bonnes recrues, je me sens bien ici et on a un effectif de qualité. »

L’ancien du Bayern n’a pas oublié Steve Mandanda, légende du club :

« El Fenomeno, bravo pour sa carrière et il sera le bienvenu à Marseille. »

De Zerbi, passion et ambitions

S’il découvre De Zerbi, Pavard a déjà été séduit par ses méthodes :

« Je ne le connais pas personnellement mais il a fait du très bon travail à Sassuolo, à Brighton aussi, et j’ai été très impressionné en arrivant, tout le monde est professionnel. »

Sur le caractère volcanique de l’entraîneur italien, il relativise :

« Je crois que vous n’avez jamais vu Simone Inzaghi. Quand je suis arrivé je me suis dit ce coach est fou, mais en fait ce sont des personnes passionnées qui veulent que le bien de leurs joueurs. »

Objectifs : Ligue 1, Ligue des champions… et plus ?

S’il ne ferme pas la porte aux Bleus, Pavard assure que son objectif premier reste l’OM :

« Je ne suis pas venu à Marseille pour ça, mais pour le projet. Mon objectif est d’être performant avec l’OM. Le sélectionneur me prendra si je suis bon. »

Ambitieux, il croit en la capacité de l’équipe à rivaliser au plus haut niveau :

« Si je ne le sentais pas je ne serais pas venu ici. On a l’effectif pour faire de belles choses et gagner des matchs. On a un match demain et après on pensera au Real Madrid. »

Sur l’immédiat, le défenseur garde les pieds sur terre :

« Il n’y a jamais de matchs faciles dans le football. Ça serait vous mentir qu’on fera un sans-faute, tout ne sera pas parfait. »

Pavard annonce donc la couleur et a hâte de fouler la pelouse dès ce vendredi si Roberto De Zerbi lui fait confiance.

Ligue 1OM
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Jean-Michel Aulas
Ligue 1...

OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre le Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : un syndrome frappe le PSG et affole Flick pour ses stars !

Par Bastien Aubert
ASSE : l’annonce d’Eirik Horneland sur Yvann Maçon et Dylan Batubinsika
ASSE...

ASSE : l’annonce d’Eirik Horneland sur Yvann Maçon et Dylan Batubinsika

Par William Tertrin
Nicki Nicole lors d'un passage à Roland-Garros la saison dernière.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole met les choses au clair concernant sa relation avec Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OL Mercato : Michael Gerlinger s’exprime sur Mikautadze, Fofana et la piste Maupay (OM)
Mercato...

OL Mercato : Michael Gerlinger s’exprime sur Mikautadze, Fofana et la piste Maupay (OM)

Par William Tertrin
OM : Jérôme Rothen massacre Adrien Rabiot
Ligue 1...

OM : Jérôme Rothen massacre Adrien Rabiot

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : la vérité derrière la programmation du match le dimanche
Ligue 1...

PSG – RC Lens : la vérité derrière la programmation du match le dimanche

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi avant le match entre l'OM et le Paris FC.
Ligue 1...

OM : Adil Rami pointe du doigt le management de Roberto De Zerbi

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : gros rebondissement pour le départ de deux joueurs rennais
Mercato...

Stade Rennais Mercato : gros rebondissement pour le départ de deux joueurs rennais

Par William Tertrin
Real Madrid – OM : alerte sécurité maximale pour le choc de LDC entre le Real et Marseille
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : alerte sécurité maximale pour le choc de LDC entre le Real et Marseille

Par William Tertrin
OL : Paulo Fonseca encensé par Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

OL : Paulo Fonseca encensé par Pierre Sage (RC Lens)

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Gautier Larsonneur prolonge avec les Verts ! (officiel)
ASSE...

ASSE Mercato : Gautier Larsonneur prolonge avec les Verts ! (officiel)

Par William Tertrin
Les infos du jour : Luis Enrique forfait pour PSG-Lens, Benjamin Pavard se présente à l’OM, un milieu décimé pour l’ASSE face à Clermont
ASSE...

Les infos du jour : Luis Enrique forfait pour PSG-Lens, Benjamin Pavard se présente à l’OM, un milieu décimé pour l’ASSE face à Clermont

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique absent de l’entraînement à quelques jours du match contre Lens

Par William Tertrin
RC Lens : Odsonne Édouard a déjà pris une grosse décision pour sa carrière
Ligue 1...

RC Lens : Odsonne Édouard a déjà pris une grosse décision pour sa carrière

Par William Tertrin
PSG : Damien Comolli (Juventus) lâche ses vérités sur les rumeurs de tensions avec le PSG
Juventus Turin...

PSG : Damien Comolli (Juventus) lâche ses vérités sur les rumeurs de tensions avec le PSG

Par William Tertrin
Steve Mandanda salué par Geoffrey Kondogbia, lors de son dernier match, avec Rennes, à Marseille.
Ligue 1...

OM : le bel hommage de Mandanda à Bielsa et Deschamps

Par Raphaël Nouet
ASSE : Mickaël Nadé évoque son été compliqué et son nouveau rôle dans le vestiaire
ASSE...

ASSE : Mickaël Nadé évoque son été compliqué et son nouveau rôle dans le vestiaire

Par William Tertrin
Raul Asencio lors d'un Clasico la saison dernière.
Liga...

Real Madrid : enfin une bonne nouvelle pour Raul Asencio !

Par Raphaël Nouet
PSG : Kays Ruiz-Atil vide son sac sur la discussion entre Ander Herrera et Ángel Di María
Ligue 1...

PSG : Kays Ruiz-Atil vide son sac sur la discussion entre Ander Herrera et Ángel Di María

Par William Tertrin
Jhoanner Chavez dans les couloirs de Bollaert.
Mercato...

RC Lens Mercato : Chavez n’ira finalement pas en Belgique

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin avant le match de l'ASSE contre Grenoble.
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts ont refusé une nouvelle offre colossale pour Lucas Stassin

Par William Tertrin
Joel Ordonez en action avec le Club Bruges.
Mercato...

OM Mercato : Ordonez (Bruges) dans le viseur d’un géant du Calcio

Par Raphaël Nouet
OM : De Zerbi s’exprime sur Pavard et met les choses au clair pour Balerdi et Gouiri
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’exprime sur Pavard et met les choses au clair pour Balerdi et Gouiri

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet