Pavard se livre : « Je ne suis pas venu à Marseille pour l’équipe de France »

Présenté officiellement à la presse ce mercredi, Benjamin Pavard a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de l’Inter Milan a expliqué son choix, son état de forme et ses ambitions avec le club phocéen.

« Un projet ambitieux, pas seulement l’équipe de France »

Interrogé sur les raisons de sa venue, Pavard a insisté sur le rôle central joué par Mehdi Benatia dans sa décision :

« Je suis venu à Marseille pas seulement pour l’équipe de France. L’OM a un projet ambitieux, je viens ici parce que Mehdi m’a convaincu avec le projet sportif. Le plus important est d’être performant avec l’OM. »

Après neuf ans passés à l’étranger, l’international tricolore confie avoir ressenti le besoin de se rapprocher de ses racines :

« Ça fait 9 ans que je suis parti de la France et ça m’a beaucoup manqué. Ce projet m’a convaincu. Ça me permet de me rapprocher de ma famille et ma femme est marseillaise. »

Prêt à jouer contre Lorient ?

Physiquement affûté, Pavard laisse toutefois la décision finale à Roberto De Zerbi :

« Physiquement et mentalement je me sens prêt, après le coach décidera demain si je serai aligné ou non. »

Concernant son positionnement, il se veut disponible :

« Je suis à la disposition du coach pour jouer à tous les postes en défense. J’ai même joué milieu de terrain, donc défenseur central ou latéral droit peu importe, je suis venu pour le projet. Avec le jeu de possession que veut mettre en place le coach, je vais prendre beaucoup de plaisir. »

Rabiot, Mandanda et l’OM version 2025

Pavard a également révélé avoir échangé avec Adrien Rabiot, qui l’a conforté dans son choix :

« Tout ce que m’a dit Adrien sur Marseille est positif et il est très heureux que je signe ici. »

Il a par ailleurs salué le travail réalisé par la direction :

« Mehdi et Pablo ont fait un bon travail avec de très bonnes recrues, je me sens bien ici et on a un effectif de qualité. »

L’ancien du Bayern n’a pas oublié Steve Mandanda, légende du club :

« El Fenomeno, bravo pour sa carrière et il sera le bienvenu à Marseille. »

De Zerbi, passion et ambitions

S’il découvre De Zerbi, Pavard a déjà été séduit par ses méthodes :

« Je ne le connais pas personnellement mais il a fait du très bon travail à Sassuolo, à Brighton aussi, et j’ai été très impressionné en arrivant, tout le monde est professionnel. »

Sur le caractère volcanique de l’entraîneur italien, il relativise :

« Je crois que vous n’avez jamais vu Simone Inzaghi. Quand je suis arrivé je me suis dit ce coach est fou, mais en fait ce sont des personnes passionnées qui veulent que le bien de leurs joueurs. »

Objectifs : Ligue 1, Ligue des champions… et plus ?

S’il ne ferme pas la porte aux Bleus, Pavard assure que son objectif premier reste l’OM :

« Je ne suis pas venu à Marseille pour ça, mais pour le projet. Mon objectif est d’être performant avec l’OM. Le sélectionneur me prendra si je suis bon. »

Ambitieux, il croit en la capacité de l’équipe à rivaliser au plus haut niveau :

« Si je ne le sentais pas je ne serais pas venu ici. On a l’effectif pour faire de belles choses et gagner des matchs. On a un match demain et après on pensera au Real Madrid. »

Sur l’immédiat, le défenseur garde les pieds sur terre :