Sur le départ cet été, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont finalement restés à l’ASSE, et désormais réintégrés au groupe professionnel.

Yvann Maçon et Dylan Batubinsika faisaient partie des joueurs de l’ASSE mis sur la liste des transferts. Les deux défenseurs ont eu des opportunités, mais sont au final toujours sous contrat avec les Verts après la période de mercato. Conséquence, ils sont de nouveau intégrés au groupe professionnel après leur mise à l’écart. En conférence de presse jeudi, Eirik Horneland a officialisé leur retour.

Deux nouvelles cartouches

« Concernant Yvann (Maçon), il a repris les entrainements avec nous, il est bien présent. Il s’entrainait à l’écart depuis la fin du stage à Aix-Les-Bains. Il a cherché une porte de sortie et cela n’a pas abouti, il est donc désormais de retour dans l’équipe et à disposition du groupe. »

Même constat pour le défenseur international congolais : « C’est la même chose pour Dylan Batubinsika, même s’il n’était pas avec nous cette semaine car il était en sélection. Il a pu jouer, c’est très bien. Lui aussi était à la recherche d’un club, pour le moment, il n’a pas d’option donc il est de retour avec nous et l’équipe. »

« Nous allons voir comment procéder »

Le technicien norvégien se penche également sur l’équilibre de l’effectif : « Nous verrons comment ces retours vont impacter le groupe. Nous avions de nombreux jeunes avec l’équipe sur les premiers matchs. Face à Grenoble, hormis Stassin et Boakye, sur le banc je n’avais que des jeunes. Traoré, N’Guessan, Gadegbeku, El Jamali, Stojković, je compte sur eux. Nous allons voir comment procéder avec les intégrations de Maçon et Batubinsika. »

Avec un effectif déjà très étoffé pour la Ligue 2, Eirik Horneland dispose de deux nouveaux éléments pour mener à bien le projet remontée en Ligue 1.

Tous propos rapportés pas nos confrères d’EVECT.