Le Stade Rennais vient d’officialiser les départs de Doğan Alemdar et Bertuğ Yıldırım, tous deux vers Istanbul Başakşehir en Turquie.

Le Stade Rennais a officialisé ce vendredi le départ de deux de ses jeunes talents turcs vers la Süper Lig. Le gardien de but Doğan Alemdar (22 ans, 23 matchs) et l’attaquant Bertuğ Yıldırım (23 ans, 29 matchs) s’engagent désormais avec Istanbul Başakşehir FK, actuellement 13ᵉ du championnat turc.

Les deux joueurs rejoignent le club turc dans le cadre d’un transfert définitif, après que Rennes et Başakşehir ont trouvé un accord. Dans un communiqué, le Stade Rennais a tenu à remercier les deux internationaux turcs : « Le Stade Rennais F.C. remercie Doğan et Bertuğ pour leur investissement et l’état d’esprit affiché sous nos couleurs, et leur souhaite une pleine réussite en Turquie. »