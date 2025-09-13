Très courtisé cet été, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE, au moins jusqu’au mercato d’hiver. Une aubaine pour son coach Eirik Horneland, qui est revenu sur cette situation.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2024 en provenance de Westerlo pour 10 millions d’euros, Lucas Stassin a connu des débuts timides avant de se mettre en valeur chez les Verts, au point de terminer avec 12 buts. Courtisé par plusieurs clubs européens durant ce mercato d’été, c’est surtout le Paris FC qui a été le plus insistant avec une offre entre 20 et 30 M€, sans parvenir à un accord avec les dirigeants stéphanois. Lié aux Verts jusqu’en 2028, l’attaquant belge de 20 ans nourrit l’ambition de rejoindre un championnat plus relevé, en vue notamment du Mondial 2026, mais devra encore patienter.

« C’est normal et logique d’essayer de chercher un meilleur club »

En conférence de presse, son entraîneur, Eirik Horneland, s’est exprimé sur cette période agitée : « Lucas (Stassin) est dans un bon état d’esprit. Son été n’a pas été le plus calme, c’était une situation délicate pour lui. Il a essayé de trouver la meilleure orientation quant à son avenir afin de jouer à un niveau au dessus, on ne peut pas lui reprocher. C’est normal et logique d’essayer de chercher un meilleur club. Maintenant que le marché est fermé, il est avec nous, il doit se concentrer à fond sur son club : l’ASSE. Il a été blessé en avril, il a du gérer une opération au début de l’été, il doit retrouver sa condition et ses qualités afin de redevenir un joueur de top niveau. Il revient de loin, tout ça n’était pas idéal. »

Le coach espère désormais voir son attaquant, malgré ses envies d’ailleurs, tourner la page du mercato et redevenir une pièce maîtresse du projet stéphanois.

Propos rapportés par EVECT.