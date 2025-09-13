Légende de l’OL, Cris félicite Paulo Fonseca et l’état d’esprit affichée par son équipe depuis le début de la saison.

Toujours invaincu avant son déplacement à Rennes, l’OL réalise un bon début de saison après un été très agité, entre la menace d’une rétrogradation administrative en L2 et le départ de John Textor. Président de l’OL Légendes, Cris s’est réjoui de ces bons débuts.

Fonseca sait motiver ses joueurs, selon Cris

« Il y a eu bonne dynamique, ça fait plaisir de revoir le club comme ça après tous les problèmes qu’ils ont eu avant le championnat », a glissé le Brésilien dans un entretien à OlympiqueetLyonnais. Avant d’ajouter… « On verra dans la durée mais c’est un effectif qui a faim de montrer sa qualité, sa performance, donc pourquoi pas de démarrer assez bien comme ça et d’y aller jusqu’au bout. Quand on voit les matchs, on voit qu’il n’y a pas de tricheurs. On voit des mecs qui ont envie de jouer et qui font du bon boulot. Je pense que Paulo Fonseca fait un bon travail aussi même s’il n’est pas sur le terrain. Il va revenir bientôt mais c’est un coach qui a des valeurs et qui croit en son équipe. Le plus important, ce sont les joueurs et ils se donnent tous sur le terrain. »