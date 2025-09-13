FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’OGC Nice

Voici les compos officielles du match entre l’OGC Nice et le FC Nantes pour la 4e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Franck Haise et Luis Castro. Coup d’envoi à 17h à l’Allianz Riviera.

Les compos officielles

OGC Nice : Diouf – Bah, Oppong, Dante (cap) – Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Diop, Carlos, Boga.

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Mwanga, Lepenant, Hong – Benhattab, Mohamed, Abline.