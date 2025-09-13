La réaction de Lucas Stassin, passeur et buteur lors de la victoire de l’ASSE à Clermont.

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne a arraché une victoire précieuse face au Clermont Foot (1-2). Longtemps bousculés et menés à la pause, les Verts ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance au retour des vestiaires.

L’un des grands artisans de ce succès se nomme Lucas Stassin. L’attaquant belge, entré à la mi-temps, a changé le cours du match : d’abord passeur décisif sur l’égalisation de Boakye, il a ensuite inscrit son premier but de la saison, offrant aux siens une victoire ô combien importante pour reprendre la place de leader.

« Je donne tout pour le club »

Au micro de beIN SPORTS, celui qui a été l’attraction du mercato d’été a exprimé toute sa fierté et son engagement sous le maillot stéphanois : « Ma joie sur le but ? La joie de marquer, de mener au score, d’avoir la victoire. Je suis heureux. Chaque match est important. On veut la victoire à chaque fois. On veut remonter avec le titre, on doit avoir cette mentalité de la seconde période à chaque fois. Je donne tout pour le club, je me donne à fond, je l’avais dit. Je suis heureux ce soir », a confié Stassin.

Ce succès confirme la montée en puissance de l’ASSE, qui retrouve confiance après le petit coup d’arrêt contre Grenoble avant la trêve. Pour Stassin et ses coéquipiers, l’objectif est clair : conserver cette dynamique et afficher, comme l’a rappelé l’attaquant, « la mentalité de la seconde période à chaque fois ».