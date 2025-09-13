La réaction d’Eirik Horneland après la victoire de l’ASSE sur la pelouse de Clermont.

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne s’est imposée sur la pelouse de Clermont (1-2), avec une entrée décisive de Lucas Stassin, passeur puis buteur. Cependant, l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, n’a pas caché que la rencontre avait été compliquée, au micro de beIN Sports. « Je suis très content du résultat, mais c’était un match difficile, le pire match du début de saison. Il n’y avait pas assez de connexion avec les joueurs, on s’est compliqué le jeu », a reconnu le coach, lucide malgré la victoire.

« Stassin a eu une semaine difficile »

Interrogé sur le choix de ne pas aligner Lucas Stassin comme titulaire, Horneland a expliqué : « Je sais qu’il a eu une semaine difficile la semaine dernière, avec les discussions de transfert. Il était concentré à l’entraînement, mais pas prêt pour jouer 90 minutes. Comme Duffus, on n’avait pas beaucoup de joueurs à mettre. »

L’entraîneur stéphanois a également évoqué les difficultés de son équipe loin de Geoffroy-Guichard : « On est toujours une équipe fragile, on a perdu beaucoup de matchs l’an dernier. J’espère qu’on va pouvoir ramener tous les joueurs et travailler quotidiennement. On va construire à partir de nos performances, travailler dessus jusque la fin de la saison. »

Des choix payants

Enfin, Horneland est revenu sur ses choix tactiques effectués à la pause, avec les entrées de Stassin et de Miladinović à la place de Old et Gadegbeku : « Old est rentré mardi donc il a loupé l’entraînement. Davitashvili s’est blessé hier, il y avait plusieurs joueurs indisponibles. Donc le remplacement était dans ma tête. Je pense que Miladinović a fait une bonne entrée, et Stassin aussi. »

Malgré les difficultés collectives et un effectif amoindri, l’ASSE a su repartir avec les trois points. Une victoire importante, mais Horneland sait que son équipe devra montrer davantage de constance dans les prochaines semaines.