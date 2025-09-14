Les Rémois ne sont pas dans une bonne dynamique à l’heure de retrouver l’ASSE samedi prochain.

L’ASSE a renversé Clermont (2-1) hier soir. Troyes et le Red Star lui étant passés devant, l’ASSE avait besoin de s’imposer à Gabriel Montpied pour récupérer son fauteuil de leader et elle l’a fait, avec ce succès renversant. Les Verts sont seuls en tête de la L2 après 5 journées avec 11 points (dont 7 pris à l’extérieur) et la meilleure attaque avec 11 buts marqués et ils retrouveront samedi prochain un des outsiders de la L2, le Stade de Reims, qui a évité de très peu la défaite à Annecy (1-1) en égalisant dans le temps additionnel par sa recrue Antoine Leautey.

Geraerts peste contre l’attaque de Reims

Le club champenois n’a pris que 2 points en trois déplacements hors de leurs bases et son entraîneur Karel Geraerts pointe les lacunes offensives de sa formation dans la dernière édition de L’Union. « Il nous manque du punch, estime-t-il. Quand vous voulez marquer un but, il ne faut pas aller dans la surface adverse parce que je le demande, mais plutôt avec une certaine agressivité afin d’attaquer le ballon et avoir envie de le mettre au fond. On doit aborder chaque mach pour le gagner, à la maison comme à l’extérieur. Un nouveau déplacement nous attend la semaine prochaine à Saint-Etienne. Ce sera l’occasion de montrer qu’on peut faire beaucoup mieux ». Le rendez-vous est pris.