Équipe de France : les Bleus pourraient défier le Brésil aux États-Unis !

Pas encore qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, l’équipe de France planche tout de même déjà sur une tournée en mars du côté des États-Unis.

La Fédération française de football envisage une tournée outre-Atlantique pour le printemps prochain. En effet, selon L’Équipe, si le projet se concrétise, les Bleus pourraient retrouver l’un de leurs plus grands rivaux historiques : le Brésil. Rien n’est encore signé. La priorité pour Didier Deschamps et ses joueurs reste évidemment d’assurer le billet pour la prochaine Coupe du Monde. Mais, en coulisses, les discussions avancent et l’idée séduit : offrir au public américain une affiche de prestige, digne des plus grands soirs.

Un deuxième match face au Mexique ou les États-Unis ?

Le programme envisagé mettrait la Seleção en tête d’affiche. En guise de deuxième adversaire, la FFF hésite encore entre le Mexique et les États-Unis, deux nations qui bénéficient d’un soutien populaire massif de l’autre côté de l’Atlantique.

Affronter le Brésil à quelques mois seulement d’une phase finale internationale serait une première pour l’équipe de France. Jusqu’ici, les confrontations amicales entre les deux géants se sont le plus souvent jouées dans des années « sans compétition ». Leur dernier face-à-face date de 2015, au Stade de France : une victoire nette des Auriverde (3-1). Mais le match le plus marquant remonte évidemment au 12 juillet 1998, en finale du Mondial avec la victoire 3-0 des Bleus.

Le Brésil déjà tranquille, la France encore en quête

La sélection dirigée par Carlo Ancelotti est déjà qualifiée pour le Mondial. La France, bien partie pour se qualifier avec encore quatre matchs à disputer, doit tout de même encore valider sa place avant de penser aux voyages américains.

Si l’affiche venait à se confirmer, elle dépasserait le simple cadre d’un match amical : ce serait un test grandeur nature, un parfum de Coupe du monde avant l’heure, dans une enceinte américaine transformée en vitrine du football mondial.