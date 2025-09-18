Forcé de quitter l’OL, qui était en quête de liquidités, Georges Mikautadze est revenu sur ce départ, tout en évoquant un retour dans le futur.

Pour Georges Mikautadze, l’histoire avec l’Olympique Lyonnais avait des airs de conte de fées contrarié. Malgré un retour en fanfare à l’été 2024 avec 18 buts et 11 passes décisives en 49 matchs, Lyon a dû se séparer de son jeune attaquant contre un transfert de 36 millions d’euros. Un départ douloureux pour Mikautadze, qui avait fondu en larmes lors de ses adieux aux supporters. Désormais à Villarreal, le joueur de 24 ans a raconté son été mouvementé lors d’un entretien accordé à Canal +.

« De la rancœur ? Non »

« Au début du mercato, je m’étais mis dans la tête que j’étais à Lyon et que j’allais me concentrer à 100% ici. J’avais fait abstraction de tout. Il restait 4-5 jours, on savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu aussi cette opportunité avec Villarreal et ça, c’est passé assez rapidement », a confié Mikautadze, révélant combien le transfert s’est imposé de manière presque inévitable.

Malgré la douleur du départ, l’attaquant garde une vision lucide et généreuse vis-à-vis de son club formateur. « Un sacrifice pour le club ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. C’était dur. Je repensais à ce qu’il s’était passé petit. (…) Il y avait aussi cette saison d’adaptation et je me disais également que c’était la bonne saison pour tout casser. Il y a eu ce transfert, difficile, parce que tu t’attaches aux gens là-bas, même si ça a été court. C’était fort en émotions. De la rancœur ? Non, (j’en veux) à personne. C’est la vie d’un footballeur. Un jour, tu peux être ici, un autre jour, ailleurs. Je suis content d’être ici (à Villarreal). Il y a une nouvelle page à écrire ici en Espagne. »

Mikautadze de retour un jour ?

Pour Mikautadze, l’Espagne représente une chance unique. « J’ai eu une discussion avec Marcelino et avec Robert Pirès qui m’a dit que c’était une superbe ville et un super club, que j’allais m’épanouir là-bas. Il y aussi la découverte de la Ligue des Champions. J’avais aussi cette envie de jouer en Espagne. J’aime beaucoup le jeu espagnol et je suis content d’être ici », a-t-il expliqué. Sous contrat avec Villarreal jusqu’en 2031, le Géorgien se concentre désormais sur sa nouvelle aventure, laissant la porte ouverte à un possible retour en Rhône-Alpes : « C’est trop tôt (pour en parler). Je vais me concentrer sur Villarreal, mais bien sûr, on sait mon amour pour Lyon. Et comme on dit, jamais deux sans trois. »

L’histoire de Mikautadze avec Lyon n’est peut-être pas terminée, mais pour l’instant, c’est en Espagne qu’il entend écrire un nouveau chapitre de sa carrière.