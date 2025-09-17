Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !

Après la défaite frustrante de l’OM sur la pelouse du Real Madrid, Mehdi Benatia a pris la parole. Le directeur sportif olympien n’a pas tardé à lancer le prochain grand rendez-vous : le Classico face au PSG.

« En confiance avant Paris ? C’est un grand mot »

Satisfait de la prestation de son équipe malgré la défaite, l’ancien défenseur marocain a voulu retenir le positif tout en envoyant un message clair à ses joueurs :

« En confiance avant Paris ? C’est un grand mot. Tu sors avec une défaite. Mais en tout cas, tu dois prendre en considération qu’on est capable de faire déjouer une top équipe. »

Pour Benatia, ce match face au Real a montré que l’OM avait les armes pour rivaliser. Mais il faudra hausser encore le niveau contre le PSG.

Des regrets… et des attentes

S’il a salué la performance collective, Benatia n’a pas caché sa frustration :

« Je regrette ces 30 premières minutes. On avait préparé le match pour jouer plus que ce qu’on a fait. Mais pour avoir joué ici, je sais que ce n’est pas évident. C’est la loi des gros, et le Real Madrid, c’est un gros. »

Un constat lucide qui sert surtout de mise en garde : contre le PSG, aucune période de flottement ne sera permise.

Le Classico comme révélateur

Devant leurs supporters, les Marseillais devront montrer « plus d’envie et de personnalité », insiste Benatia. L’objectif est clair : transformer la frustration madrilène en énergie pour bousculer le rival parisien dans un Vélodrome en fusion.

Le ton est donné : ce dimanche, l’OM n’aura pas droit à l’erreur face au PSG. Benatia a lancé le Classico, reste à savoir si ses joueurs répondront présents.