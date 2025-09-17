ASSE : les vidéos de la séance de dédicaces des Verts

Ce mercredi, les sept recrues estivales de l’ASSE étaient présentes à la Boutique des Verts pour y signer des autographes. Nous y étions.

Les supporters stéphanois avaient rendez-vous à la Boutique des Verts, située à côté de Geoffroy-Guichard, ce mercredi. En effet, les sept recrues de l’intersaison, Ebenezer Annan, Joshua Duffus, Joao Ferreira, Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré, étaient présentes. L’un de nos anciens stagiaires, Etienne Ayoub, grand supporter de l’ASSE, était présent et nous a fait parvenir ces vidéos.