Si tout n’a pas été parfait dans le jeu à Clermont (2-1), l’ASSE a su tenu tenir le résultat, même dans la difficulté, contrairement à Grenoble (1-1) deux semaines plus tôt. Irvin Cardona s’en est félicité.

Eirik Horneland n’était pas très content après la victoire de son équipe à Clermont (2-1) samedi dernier. Et pour cause, elle a été à côté de ses pompes en première période. Menée au score, elle s’est bien réveillée après la pause, remportant au final une victoire méritée qui lui permet de conserver sa première place au classement. Dans l’Inside Match Week diffusé par le club ce mercredi, Irvin Cardona tire un autre bénéfice de cette rencontre en Auvergne : la capacité de son équipe à conserver un résultat, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire contre Grenoble (1-1), par exemple.

« On a réussi à tenir le score jusqu’au bout »

« On a appris de nos erreurs, c’est bien. On s’est fait peur en première mi-temps. Après, dans notre système, on sait que, parfois, on peut prendre des actions comme ça, même si dans l’ensemble, on fait un très bon match, parce qu’on fait beaucoup de bonnes choses. On est quand même pas mal récompensés par ce qu’on essaie de produire et c’est bien pour la suite. On retient surtout que par rapport à notre dernier match, on a réussi à tenir le score jusqu’au bout, ce qui nous a permis de prendre les trois points. On est premiers, maintenant il faut continuer, on sait que c’est notre objectif. Il faut continuer à gagner le plus de matchs possibles pour garder cette place. »

Cette abnégation est l’une des caractéristiques du jeu mis en place par Eirik Horneland. Neuf mois après son arrivée, le Norvégien commence donc à avoir une ASSE qui lui ressemble !