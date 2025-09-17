PSG : une balade face à l’Atalanta pour préparer le Classico mais encore un coup dur, les buts en vidéo
ASSE : un ancien Vert adoube Horneland et Kilmer Sports

L'ancien Vert Fabien Lemoine.
Raphaël Nouet
17 septembre 2025

Stéphanois de 2011 à 2016, Fabien Lemoine estime que Kilmer Sports et Eirik Horneland font du très bon travail à l’ASSE.

Avec le retour des bons résultats, les doutes entourant le projet de Kilmer Sports pour l’AS Saint-Etienne sont en train de dissiper. Et les anciens, un temps sceptiques, se montrent aujourd’hui très positifs. Ainsi, Fabien Lemoine, cinq saisons dans le Forez entre 2011 et 2016, a dit à Parlons Sport Loire tout le bien qu’il pense des Verts actuels.

« J’aime bien ce que l’ASSE est en train de devenir »

« Je suis de très près mes trois anciens clubs, Rennes, Lorient et Sainté avec un œil différent. J’ai suivi malheureusement la nouvelle descente de Sainté en Ligue 2. Franchement, j’aime bien ce que l’ASSE est en train de devenir. J’aime beaucoup ce que les dirigeants de l’ASSE font, l’équipe qu’ils construisent. Il y a de vrais bons joueurs. Je pensais juste qu’ils seraient un peu plus ambitieux en Ligue 1, ce n’est pas passé loin pour se maintenir. L’énergie d’Eirik Horneland est top, même quand le bateau tanguait je le trouvais entier, il n’avait pas peur d’être offensif, de jouer son jeu. Il a de vraies convictions et je prends beaucoup de plaisir à les regarder. »

« La saison dernière, contre Lyon, j’étais dans un état… C’était un vrai gros match de dingue. Cette année, le Chaudron sera un vrai atout. Malgré la descente, je trouve qu’il y a une vraie ambiance dans l’équipe. À voir. Je suis déjà revenu dans le Chaudron et j’ai bon espoir de revenir prochainement y remettre les pieds. »

ASSELigue 2
