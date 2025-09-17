ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?

Alors qu’il semblait promis à un départ cet été, Lucas Stassin est toujours Stéphanois. Et mieux encore : l’attaquant belge est en train de devenir une pièce essentielle du projet porté par Kilmer Sport.

Un départ avorté malgré de gros prétendants

Courtisé par plusieurs clubs français : Lyon, Rennes, le Paris FC ou encore Lens. Stassin souhaitait changer d’air afin de maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Belgique. Mais Kilmer Sport a été clair : pas question de le vendre. Le joueur est donc resté… et aujourd’hui, il semble s’épanouir.

Un but libérateur contre Clermont

Intégré pleinement dans le dispositif d’Eirik Horneland, Stassin a déjà répondu présent sur le terrain. Buteur décisif face à Clermont (2-1), il a célébré avec rage devant les supporters, comme pour montrer que son avenir pouvait bel et bien s’écrire dans le Forez.

Kilmer Sport veut bâtir autour de lui

Si le feuilleton Stassin avait agité le mercato, la tendance pourrait désormais s’inverser. Kilmer Sport connaît la valeur marchande de son joueur et sait qu’une montée en Ligue 1 pourrait permettre une revalorisation XXL. Après avoir investi 25 millions d’euros en Ligue 2, les Canadiens devraient encore augmenter la mise en cas de remontée. Un argument qui pourrait convaincre Stassin de prolonger son aventure à Saint-Étienne.

Le visage d’un projet ambitieux

Aujourd’hui, Lucas Stassin incarne la nouvelle ASSE. Entre ambitions retrouvées, confiance affichée par le club et perspectives d’avenir en Ligue 1, tout laisse penser que l’histoire pourrait durer plus longtemps que prévu.