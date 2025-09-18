Le Ministère de l’Intérieur a décidé d’interdire le déplacement des supporters du Stade Rennais pour le match prévu samedi face au FC Nantes. Une mesure qui intervient dans un contexte sécuritaire jugé sensible et qui vise à éviter tout incident sur et autour du stade.

Cette décision gouvernementale s’ajoute à l’arrêté d’encadrement déjà publié par la Préfecture de Loire-Atlantique, qui précisait les modalités de sécurité et de circulation autour du stade de la Beaujoire. Ensemble, ces mesures ont pour objectif de garantir le bon déroulement de la rencontre et de limiter les risques d’affrontements entre supporters adverses.

Pour les fans rennais, cette interdiction marque un nouveau coup dur. Depuis plusieurs saisons, les déplacements des supporters bretons sont parfois restreints en raison de tensions historiques avec certains clubs. Cette fois, c’est une décision administrative qui empêche les supporters de faire le déplacement et de soutenir leur équipe dans ce derby de la région.

Du côté du FC Nantes et du Stade Rennais, les clubs devront adapter leur organisation et communiquer auprès des supporters afin d’éviter toute confusion ou débordement. Le match, lui, se jouera dans un climat particulier, avec une tribune visiteurs vide et un dispositif de sécurité renforcé.