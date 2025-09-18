Alors que l’Atlético Madrid de Diego Simeone pensait arracher le nul, hier soir à Anfield, Liverpool a crucifié les Colchoneros (3-3) dans les derniers instants, provoquant une colère noire du coach argentin. Il espère que le supporter qui l’a insulté sera sanctionné…

La rencontre a tout du thriller européen. Rapidement mené 2-0, l’Atlético de Madrid s’accroche à sa réputation d’équipe de caractère. Avec un Marcos Llorente en feu – auteur d’un doublé express –, les hommes de Simeone recollent à 2-2 et font taire momentanément Anfield. L’issue semblait scellée, l’Atlético prête à repartir avec un point arraché avec les tripes. Mais dans le temps additionnel, le géant Virgil van Dijk flotte dans la surface et fait basculer Anfield dans la folie. D’un coup de tête rageur, il offre à Liverpool la victoire sur le fil. Les supporters hurlent, les tribunes vibrent, la tension devient presque palpable côté espagnol… et Diego Simeone perd pied au bord du terrain.

Simeone insulté tout le match

Exaspéré, l’Argentin est la cible de provocations derrière son banc. Les mots fusent. Visiblement touché, il s’approche d’un supporter, prêt à en découdre. Le staff tente de calmer la machine, mais l’Argentin est incontrôlable. Le mouvement devient électrique. Les stadiers s’interposent in extremis pour éviter le pire. Dans ce climat sulfureux, l’arbitre n’a plus d’autre choix : Simeone est expulsé, renvoyé dans les vestiaires sous les clameurs du public anglais. Un coup de sang dont il s’est expliqué à sa sortie des vestaires. « A Liverpool es bancs sont collés aux tribunes et ce n’est pas facile de recevoir des insultes pendant tout le match, a-t-il expliqué. Le troisième but est arrivé, et en plus des insultes, il y a eu un geste, et je suis une personne. Ma réaction est injustifiable, mais après 90 minutes d’insultes, ce n’est pas facile. L’arbitre m’a dit qu’il comprenait la situation. J’espère que Liverpool pourra améliorer ce point, et que lorsqu’ils identifieront l’auteur de ces actes, il y aura des conséquences. »