L’ancien big boss de l’OL ne s’en sort pas avec ses autres clubs…

Les galères s’enchaînent pour John Textor. A Lyon, l’Américain avait bien failli mener l’OL à sa perte et tout va mieux depuis que Michele Kang a pris les commandes. Mais Textor connaît également des soucis avec Molenbeek, devenu un temps le Daring Brussels. Un changement d’identité qui n’a pas du tout plu aux supporters, lesquels ont finalement eu gain de cause puisque le club est finalement redevenu le RWDM Brussels. La cote de popularité de Textor est au plus bas et lors du premier match de la saison contre Lommel, des banderoles «Textor out» ont été déployées.

Botafogo dans le dur, Davide Ancelotti en déjà en danger

Textor est aussi critiqué à Botafogo. Alors que les fans du Glorioso l’idolâtraient après le doublé Copa Libertadores-championnat en 2021, l’Américain est en train de perdre ses soutiens dans les tribunes. Ambassadeur du club, Paulo César a confié à L’Equipe. « On a tout perdu cette saison. Il ne nous reste plus qu’à espérer finir dans les quatre premiers pour se qualifier à la Copa Libertadores ou cinquième, pour jouer les barrages. C’est sûr que la saison passée, tous les supporters remerciaient Textor. Mais là, ça commence à grogner.» Il a ensuite indiqué ne pas aller au stade et évoqué la gestion de Textor… « Si j’y vais, je vais parler, et ça ne va pas plaire. Ce n’est pas normal d’avoir vendu les quatre meilleurs joueurs après le doublé : Jaïr, Luiz Henrique, Igor Jesus et Thiago Almada. Tu es champion du Brésil et champion d’Amérique du Sud et tu vends ces quatre joueurs ?» Depuis que Davide Ancelotti s’est installé sur le banc, Botafogo a été éliminé en Copa Libertadores par le LDU Quito, et pointe à la 5e place du championnat. Si bien qu’Ancelotti, après l’élimination contre Vasco en Coupe du Brésil et la défaite contre São Paulo dimanche dernier, est sur un siège éjectable. Textor lui a renouvelé sa confiance. Pas forcément bon signe…