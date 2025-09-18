PSG – OM : le verdict est tombé pour Joao Neves

Le PSG a communiqué sur la blessure du Portugais…

Hier lors de l’écrasante victoire du PSG face à l’Atalanta (4-0), João Neves est sorti sur blessure. Le milieu de terrain portugais se plaignait d’une cuisse.

Joao Neves va rater le match contre l’OM

Et ce jeudi, le club de la capitale vient de communiquer sur la nature de la blessure du Portugais.

«Le point médical de ce jeudi 18 septembre concerne João Neves. Touché aux ischio-jambiers gauches lors du match d’hier contre l’Atalanta, João Neves restera en soins jusqu’à la semaine prochaine». Neves est donc officiellement forfait pour le Clasico de dimanche face à l’OM.