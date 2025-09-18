Intronisé à Benfica, José Mourinho s’est payé son ancien club.

José Mourinho, licencié par Fenerbahçe dans la foulée d’une élimination cuisante face au Benfica en Ligue des champions, suscite aujourd’hui doutes et spéculations après son arrivée, désormais officielle, à Benfica. À Istanbul, le président Ali Koç a laissé entendre que le “Special One” aurait tout manigancé pour reprendre les commandes du club lisboète, juste après l’éviction de Bruno Lage. « Mourinho est un homme tellement brillant qu’il a prédit la défaite de Benfica contre Qarabag. Il a même calculé que Lage serait renvoyé. Mário Branco était là aussi, ils avaient prévu un plan avec lui… Non, ce n’est pas possible », a-t-il lancé.

Fenerbahçe pas à la hauteur du Portugais

Ce jeudi soir, le « Mou » lui a répondu. Sèchement. « J’ai eu tort d’aller à Fenerbahçe, a-t-il soutenu. Ce n’était pas mon niveau culturel. Ce n’était pas mon niveau en termes de football, ce n’était tout simplement pas à ma hauteur. Évidemment, j’ai tout donné jusqu’au dernier jour. Évidemment, j’ai aussi dû faire mon deuil, comme Bruno Lage le fait certainement en ce moment, car personne n’aime partir, mais entraîner Benfica, c’est revenir à mon niveau, et mon niveau, c’est d’entraîner les plus grands clubs du monde». Et bing !