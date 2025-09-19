OM : Benatia a halluciné devant le but de Kvaratskhelia lors de PSG-Atalanta

Mercredi, lors du match entre le PSG et l’Atalanta, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, s’est enflammé pour le deuxième but inscrit par Khvicha Kvaratskhelia.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé largement face à l’Atalanta (4-0) en Ligue des champions, avec notamment un joli but inscrit par Khvicha Kvaratskhelia, qui a retenu l’attention. Même Medhi Benatia, directeur du football de l’OM et ancien international marocain, n’a pu que saluer le talent du joueur géorgien.

L’analyse de Benatia sur le but de Kvaratskhelia

Sur une vidéo postée par un ami sur Instagram, on peut voir Benatia s’enthousiasmer devant le deuxième but parisien : « Regarde comment il se retourne, regarde la prise de balle, regarde comment il percute. Il percute, il percute… et boom! » L’ancien défenseur continue en détaillant la séquence : « La prise de balle… et il accélère, il accélère… et il change de rythme… et il passe devant et boom! »

Sur une deuxième vidéo, le même ami s’amuse à taquiner Benatia à l’approche du choc OM-PSG, dimanche pour la 5e journée de Ligue 1 : « Je t’aime mais dimanche on ne supportera pas la même équipe. »