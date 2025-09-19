L’OL vient d’annoncer la prolongation du jeune attaquant Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’en 2028.

L’Olympique Lyonnais continue de miser sur sa jeunesse. Après un an passé au club, Alejandro Gomes Rodriguez a officiellement prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2028, comme vient de l’annoncer l’OL ce vendredi.

« Grand espoir de la génération 2008, l’international anglais U18, passé notamment par Southampton, a été récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 l’an dernier en faisant ses débuts professionnels face à Lens la saison passée. Après Khalis Merah il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents », a communiqué le club.

À 17 ans, l’attaquant a déjà disputé quelques minutes avec les pros, la saison dernière en Ligue 1 face à Lens.