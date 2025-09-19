OL Mercato : les Gones annoncent une prolongation (officiel)
L’OL vient d’annoncer la prolongation du jeune attaquant Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’en 2028.
L’Olympique Lyonnais continue de miser sur sa jeunesse. Après un an passé au club, Alejandro Gomes Rodriguez a officiellement prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2028, comme vient de l’annoncer l’OL ce vendredi.
« Grand espoir de la génération 2008, l’international anglais U18, passé notamment par Southampton, a été récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 l’an dernier en faisant ses débuts professionnels face à Lens la saison passée. Après Khalis Merah il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents », a communiqué le club.
À 17 ans, l’attaquant a déjà disputé quelques minutes avec les pros, la saison dernière en Ligue 1 face à Lens.