OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

L’Olympique de Marseille pourrait devoir faire sans Geoffrey Kondogbia pour le choc contre le PSG. Le milieu de terrain est touché à un mollet et sa participation au match reste incertaine. Un forfait est même annoncé.

Coup dur pour l’OM ! Geoffrey Kondogbia, pilier du milieu marseillais, est annoncé forfait par Karim Attab pour affronter le PSG demain à Marseille (20h45). Son absence obligerait Roberto De Zerbi à revoir son milieu de terrain et à envisager d’autres options pour remplacer son rôle au cœur du jeu.

En cas de forfait définitif, des alternatives comme Bilal Nadir ou Angel Gomes pourraient être alignées pour compenser l’absence du milieu expérimenté.

Pour les supporters de l’OM, l’inquiétude est réelle : Kondogbia est un élément clé de l’équipe, et son état physique pourrait influencer directement l’issue de ce Classico très attendu. Pour rappel, la tenue du match est liée aux conditions météorologiques. Un point sera fait demain dans la journée.