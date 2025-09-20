FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Bastien Aubert
20 septembre 2025

L’Olympique de Marseille pourrait devoir faire sans Geoffrey Kondogbia pour le choc contre le PSG. Le milieu de terrain est touché à un mollet et sa participation au match reste incertaine. Un forfait est même annoncé.

Coup dur pour l’OM ! Geoffrey Kondogbia, pilier du milieu marseillais, est annoncé forfait par Karim Attab pour affronter le PSG demain à Marseille (20h45). Son absence obligerait Roberto De Zerbi à revoir son milieu de terrain et à envisager d’autres options pour remplacer son rôle au cœur du jeu.

En cas de forfait définitif, des alternatives comme Bilal Nadir ou Angel Gomes pourraient être alignées pour compenser l’absence du milieu expérimenté.

Pour les supporters de l’OM, l’inquiétude est réelle : Kondogbia est un élément clé de l’équipe, et son état physique pourrait influencer directement l’issue de ce Classico très attendu. Pour rappel, la tenue du match est liée aux conditions météorologiques. Un point sera fait demain dans la journée.

Ligue 1OMPSG
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
FC Nantes...

FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !

Par Bastien Aubert
RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prêt à faire une offre impossible à refuser à Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang, posant avec Chancel Mbemba.
Ligue 1...

LOSC : avant Lens, Létang a collé un nouvel éclat à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : la compo des Verts avec une grosse surprise !  

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : les notes des Canaris après un derby historique !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : nouveau ritiro pour les Marseillais, le Classico reporté ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : un nouveau bijou de Mbappé met l’Espanyol Barcelone à terre

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (AC Milan)
Mercato...

OM Mercato : Adrien Rabiot casse déjà tout à Milan ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin et Valentin Rongier en action lors du match du Stade Rennais à Lorient.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : la banderole cinglante de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : Barcola touché avant le Classico ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont déniché un sniper au Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Valentin Rongier (Stade Rennais)
Ligue 1...

OM : Rongier (Stade Rennais) met son grain de sel dans l’affaire Rabiot 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match à Nice.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : les compos avec des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Adrien Thomasson (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Thomasson ouvre grand la porte à un départ !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique lors de Toulouse-PSG.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique provoque l’OM, Rulli un joueur de plage ?

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland avec Augustine Boakye lors d'un match de l'ASSE la saison dernière.
ASSE...

ASSE : Horneland a trouvé un nouveau poste à un Vert décisif

Par Raphaël Nouet
Mykhailo Mudryk lors d'un match de Chelsea.
Ligue 1...

OM : l’incroyable reconversion d’une ancienne cible !

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors de la conférence de presse avant le match du FC Barcelone à Newcastle.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick commente la riche actualité blaugrana avant Getafe

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match à Nice.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : une seule surprise – et elle est bonne – dans le onze de Castro

Par Raphaël Nouet
L'ailier du Stade de Reims Keito Nakamura.
ASSE...

ASSE : deux retours majeurs dans le groupe du Stade de Reims

Par Raphaël Nouet
Le tifo des supporters du PSG lors du match de Champions League contre l'Atalanta Bergame.
Ligue 1...

PSG : les banderoles cinglantes des ultras contre l’OM

Par Raphaël Nouet
Pedri et Robert Lewandowski fêtant un but au milieu de leurs coéquipiers du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Deux stars du FC Barcelone vont poser un lapin au Ballon d’Or !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet