OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !

Reporté en raison des conditions météorologiques sur Marseille, le Classique entre l’OM et le PSG aura finalement lieu ce lundi à 20h.

Le choc entre l’OM et le PSG, prévu initialement dimanche soir, ne pourra pas se tenir à cause des risques climatiques pesant sur Marseille. La Ligue de football professionnel a rapidement tranché : plutôt que de repousser la rencontre à une date lointaine en décembre, elle a choisi d’appliquer son règlement et de la reprogrammer dès le lendemain, ce lundi à 20h.

Cette décision a été prise malgré plusieurs contraintes : la dimension sécuritaire et symbolique de ce “Classique”, la concomitance avec la cérémonie du Ballon d’Or – où Ousmane Dembélé, blessé et donc absent du match, est nommé – ainsi que le calendrier déjà chargé de l’OM. En effet, le club phocéen enchaînera avec un déplacement à Strasbourg vendredi pour la 6ᵉ journée de Ligue 1, avant un rendez-vous crucial en Ligue des champions à Amsterdam le mardi 30 septembre.

Le communiqué de l’OM

« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM – PSG, initialement prévu ce soir, pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques dans la région.

Comme communiqué par la Ligue de Football Professionnel, et conformément à ses règlements, la rencontre est reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h, à l’Orange Vélodrome.

Le club informe ses supporters que les billets achetés pour la rencontre prévue ce soir resteront valables pour le match reprogrammé demain.

L’Olympique de Marseille regrette que les conditions ne soient pas réunies pour disputer la rencontre ce soir, tant pour ses joueurs, pour ses supporters mobilisés et déjà présents, que pour la pleine visibilité de l’événement. »