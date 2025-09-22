OM – PSG : Daniel Riolo a férocement choisi son camp après le report du Classico 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2025 sera remis et le suspense est à son comble entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais selon les dernières analyses de l’Observatoire du football CIES, le verdict semble déjà dessiné…

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES a publié son top 100 des meilleurs joueurs mondiaux sur la dernière année. La méthode utilisée repose sur six domaines de jeu, la position des joueurs sur le terrain, le niveau sportif des équipes et les résultats des matchs disputés. Résultat : Lamine Yamal se hisse à la première place, suivi de près par Kylian Mbappé et Pedri.

CIES : Dembélé loin derrière Yamal !

Ousmane Dembélé, pourtant favori pour le Ballon d’Or, ne figure qu’en 7e position. Un vrai camouflet pour le Français du PSG, qui voit son coéquipier au PSG Achraf Hakimi se classer 9e et Vinicius Junior compléter le top 10. Virgil van Dijk (4e), Michael Olise (5e) et Mohamed Salah (6e) devancent également le champion du monde 2018, illustrant un classement très exigeant où seules les performances tangibles comptent.

Un signal avant la cérémonie du Ballon d’Or ?

Ce classement statistique pourrait être un signal fort avant la remise officielle du Ballon d’Or. Si Dembélé reste le favori médiatique et auprès de certains votes, les chiffres soulignent la montée en puissance de  Yamal, capable d’imposer son empreinte sur le football européen et mondial à seulement 17 ans. Ce lundi soir, tous les yeux seront donc tournés vers le Théâtre du Châtelet, où les cartes pourraient être rebattues. 

FC BarcelonePSG
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Ligue 1...

OM – PSG : Daniel Riolo a férocement choisi son camp après le report du Classico 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 
Ligue 1...

OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 

Par Bastien Aubert
Ferran Torres (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé ! 

Par Bastien Aubert
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico encore reporté ? 

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin
ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
ASSE...

ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans

Par William Tertrin
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

Par William Tertrin
Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin
LOSC...

Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin

Par William Tertrin
Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL
Ligue 1...

Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet