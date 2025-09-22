Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2025 sera remis et le suspense est à son comble entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais selon les dernières analyses de l’Observatoire du football CIES, le verdict semble déjà dessiné…

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES a publié son top 100 des meilleurs joueurs mondiaux sur la dernière année. La méthode utilisée repose sur six domaines de jeu, la position des joueurs sur le terrain, le niveau sportif des équipes et les résultats des matchs disputés. Résultat : Lamine Yamal se hisse à la première place, suivi de près par Kylian Mbappé et Pedri.

CIES : Dembélé loin derrière Yamal !

Ousmane Dembélé, pourtant favori pour le Ballon d’Or, ne figure qu’en 7e position. Un vrai camouflet pour le Français du PSG, qui voit son coéquipier au PSG Achraf Hakimi se classer 9e et Vinicius Junior compléter le top 10. Virgil van Dijk (4e), Michael Olise (5e) et Mohamed Salah (6e) devancent également le champion du monde 2018, illustrant un classement très exigeant où seules les performances tangibles comptent.

Un signal avant la cérémonie du Ballon d’Or ?

Ce classement statistique pourrait être un signal fort avant la remise officielle du Ballon d’Or. Si Dembélé reste le favori médiatique et auprès de certains votes, les chiffres soulignent la montée en puissance de Yamal, capable d’imposer son empreinte sur le football européen et mondial à seulement 17 ans. Ce lundi soir, tous les yeux seront donc tournés vers le Théâtre du Châtelet, où les cartes pourraient être rebattues.