Depuis son explosion avec le FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) est devenu l’obsession des grands clubs européens. Et au PSG, l’idée d’un transfert fou continue d’alimenter les coulisses.

Le PSG sur Lamine Yamal ? L’idée n’est plus farfelue. Selon Don Balon, le club de la capitale parle régulièrement avec le père du crack du FC Barcelone Tout commence à l’été 2023. Selon plusieurs sources proches du Barça, Nasser Al-Khelaïfi a tenté une opération digne de celle de Neymar en 2017. Le président parisien aurait été prêt à poser 200 millions d’euros sur la table pour convaincre Joan Laporta. Mais à l’époque, le Barça n’a jamais hésité : Yamal était intouchable. Vendu ou non, son avenir devait rester catalan.

Et pourtant, le PSG ne lâche rien. Commel’affirme le média espagnol, Paris continue d’entretenir le rêve en travaillant discrètement en arrière-plan. Les dirigeants franciliens parleraient même chaque semaine avec le père de Yamal, multipliant les avances financières. À la clé : des contrats supérieurs à 100 millions d’euros pour faire du prodige espagnol le joueur le mieux payé de la planète. De quoi faire vaciller n’importe quel entourage.

Yamal tient bon mais jusqu’à quand ?

Mais le Barça garde encore un avantage énorme : l’attachement de Yamal. Le jeune crack, formé depuis son enfance à La Masia, a grandi dans le club catalan, s’y est forgé comme joueur et comme homme. Lui-même répète qu’il se doit tout au Barça. Pour l’instant, il se voit comme le leader de l’avenir blaugrana, l’homme autour duquel on construit un projet sportif sur le long terme.

Reste que dans les bureaux du Camp Nou, la méfiance domine. Personne n’ignore que les sirènes parisiennes sont puissantes, et qu’avec la puissance économique de QSI et le nouveau projet mené par Luis Enrique, le PSG peut séduire les plus grands talents de la planète. Le risque est là : que le clan Yamal se laisse convaincre par la promesse d’un salaire XXL et d’un projet sportif taillé pour briller en Ligue des champions. Pour le moment, Barcelone tient bon. Mais le feuilleton ne fait que commencer. Et si Paris a déjà réussi un coup historique avec Neymar, les supporters catalans craignent de revivre le même cauchemar avec Lamine Yamal.