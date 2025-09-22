Le Clasico entre l’Olympique de Marseille et le PSG pourrait une nouvelle fois ne pas se jouer comme prévu. Alors que le match avait déjà été reporté à lundi soir en raison des intempéries, les conditions à Marseille font planer un doute sur la tenue de la rencontre.

Et si le Classico entre l’OM et le PSG était de nouveau reporté ? Inimaginable sur le papier au vu du tollé provoqué par le non match d’hier soir au Vélodrome, cette théorie commence à fleurir dans la capitale.Hier soir, PSG Inside Actus avertissait déjà : « Il faudra attendre les prochaines heures : au vu des premières images à Marseille, actuellement sous le déluge avec des montées d’eau, il se pourrait que le match de demain ne puisse pas se jouer également. Situation à suivre. » Les fortes pluies et les risques d’inondations sur la cité phocéenne posent un vrai problème logistique et sécuritaire pour la Ligue de football professionnel.

Dans quel état sera le Vélodrome ?

Ce lundi matin, le même média a confirmé la gravité de la situation : « Et si OM – PSG était encore reporté ? On n’en est pas loin… » Le suspense reste entier alors que les autorités locales et la LFP évaluent la faisabilité de la rencontre. Pour le PSG et l’OM, l’incertitude est claire, avec un impact possible sur la préparation des joueurs, la billetterie et l’organisation des supporters.

La seule bonne nouvelle du jour vient des prévisions météorologiques. Selon Météo France, aucune onde de pluie n’est attendue sur Marseille ce lundi. Le soleil devrait même primer et possiblement sécher le surplus d’eau non éconduit la veille. Reste à savoir comment l’Orange Vélodrome et sa pelouse (drainée) auront survécu à ce déluge.