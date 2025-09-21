Le report du Classique entre l’OM et le PSG a bien valu le coup. Une tempête impressionnante s’est abattue sur Marseille et son Vélodrome.

Ce dimanche soir, alors que Marseille s’apprêtait à vibrer au rythme du tant attendu OM–PSG, c’est finalement la météo qui a volé la vedette. En quelques minutes, le ciel s’est assombri, la pluie s’est abattue avec une violence rare et le stade Vélodrome, déserté après l’annonce du report, s’est mué en scène irréelle.

Le Vélodrome inondé

Des torrents d’eau ont dévalé les escaliers des tribunes comme de véritables cascades urbaines. Le grondement du tonnerre résonnait dans l’enceinte vide, amplifié par les rafales de vent, donnant au lieu une atmosphère presque cinématographique. Les éclairs illuminaient l’architecture du stade, rappelant à quel point la nature peut s’imposer face aux plus grands rendez-vous sportifs.

Pour les supporters, frustrés mais résignés, la décision de reporter le match a pris tout son sens à la vue de ces images. Plus qu’un simple contretemps, l’orage a rappelé que la sécurité demeure prioritaire, même lors d’un Classique aussi attendu. Mais ce n’est que partie remise, rendez-vous ce lundi à 20 heures !